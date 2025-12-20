شوكولاد قات ونىمگە اينالۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات- الەمدە كاكاو تاپشىلىعى تۋىندادى. وعان باتىس افريكا ەلدەرىندەگى بيىلعى قۋاڭشىلىق سەبەپ بولعان. سايكەسىنشە شوكولاد باعاسى شارىقتادى. بۇل جاعدايدىڭ ءبىزدىڭ نارىققا اسەرى قانداي بولماق؟
ەلدە شوكولاد باعاسى بيىل 35,8 پايىزعا ءوستى. بۇل سوڭعى 10 جىلداعى رەكوردتىق كورسەتكىش. شوكولاد نارىعىنداعى احۋال الەمدىك كاكاو تاپشىلىعىنا بايلانىستى. ماسەلەن، ا ق ش- تا شوكولاد جىلدىق ەسەپپەن 30 پايىزعا قىمباتتاعان. وسى سەبەپتى تۇتىنۋشىلار ارزانىراق تاتتىلەرگە اۋىسۋدا. ال كاسىپكەرلەر كاكاو از قوسىلعان نەمەسە بالاما ونىمدەرگە ويىسقان.
Nestlé مەن Pladis كومپانيالارى كاكاو ءوندىرىسىنىڭ تومەندەۋىنە بايلانىستى كەيبىر ءونىم قاپتاماسىنداعى «شوكولاد» ءسوزىن مۇلدە الىپ تاستاۋعا ءماجبۇر. ەندى ونىڭ ورنىنا «شوكولادتى»، «شوكولاد ءدامى بار» سەكىلدى تەرميندەر قولدانىلادى. وسى رەتتە FoodNavigator باسىلىمى كاكاو داعدارىسى بولاشاقتا شوكولاد ۇعىمىن تۇبەگەيلى وزگەرتۋى مۇمكىن دەگەندى ايتادى.
الان پەرلشتەين، كاسىپكەر:
- الەمدە شوكولاد پەن كاكاوعا سۇرانىستىڭ ارتۋى تروپيكالىق ايماقتارداعى ورمان القاپتارىنىڭ جويىلۋىنا اكەلدى. سونداي-اق كليماتتىڭ كۇرت وزگەرۋى شوكولاد وندىرىسىنە كەرى اسەر ەتىپ جاتىر. ويتكەنى كەيبىر ءتۇرى جىلى اۋا رايىنا بەيىمدەلە المادى. بۇل سايكەسىنشە، ەگىن كولەمىنىڭ قىسقارۋىنا سەبەپ بولدى.
قازاقستاندا شوكولاد قوسىلعان ءونىم ءوندىرىسىنىڭ ەكى جىل قاتارىنان تومەندەۋى بايقالادى. قاڭتار- قازان ايلارىندا ءونىم كولەمى 72,6 مىڭ توننا بولعان. بۇل بىلتىرعىدان 2,9 پايىزعا از. وتاندىق فابريكالار بيىل سۇرانىستىڭ نەبارى 38,9 پايىزىن وتەگەن. سايكەسىنشە يمپورت ءوستى. جىل باسىنان بەرى ەلىمىزگە 66 مىڭ توننا شوكولاد جانە كاكاو قوسىلعان دايىن ونىمدەر يمپورتتالدى.
دايىن ءونىم ونىڭ باسىم بولىگى ياعني، 70 پايىزى رەسەيدەن جەتكىزىلدى. سونداي-اق ۋكراينا، تۇركيا ، گەرمانيا جانە قىتاي نەگىزگى جەتكىزۋشىلەر قاتارىندا. ەڭ قىمبات ءونىم ۋكراينادان كەلسە، ەڭ ارزانى قىتايدان اكەلىندى.
شوكولاد يمپورتى: %70 رەسەي 6,1 مىڭ توننا
ۋكراينا 5,1 مىڭ توننا
تۇركيا 2,7 مىڭ توننا
گەرمانيا 1,2 مىڭ توننا