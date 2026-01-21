شوپانداردىڭ بالالارىن اسكەرگە شاقىرتۋدى كەيىنگە قالدىرۋ ۇسىنىسى جاسالدى
استانا. KAZINFORM - شوپانداردىڭ بالالارىن اسكەرگە شاقىرتۋدى كەيىنگە قالدىرۋ ۇسىنىسى قورعانىس مينيسترلىگىمەن بىرلەسە پىسىقتالادى. بۇل تۋرالى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى امانعالي بەردالين ءمالىم ەتتى.
- جۇمىس ىستەپ جۇرگەن باقتاشىلار مەن شوپانداردىڭ بالالارىن اسكەري (مەرزىمدى) قىزمەتكە شاقىرۋدى كەيىنگى قالدىرۋ ماسەلەسىن قاراستىرۋ ۇسىنىلادى. سونىمەن قاتار، الەۋمەتتىك جاعدايلار قالىپتاستىرۋ بولىگىندە ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ باقتاشىلار مەن شوپانداردىڭ 55 جاسقا تولعاندا ارنايى الەۋمەتتىك تولەم الۋى قۇقىعىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر. وسى ماقساتتا ەڭبەك مينيسترلىگىنىڭ بۇيرىعىنا تولىقتىرۋ ەنگىزۋ ۇسىنىلادى، - دەدى ا. بەردالين سەناتتا مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاۋ كەزىندە.
سەناتتاعى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرۋ كەزىندە ۆيتسە-مينيستر بۇل ۇسىنىس شوپانداردىڭ بالالارىن مۇلدەم اسكەرگە شاقىرتپاۋدى بىلدىرمەيتىنىن ناقتىلادى.
- بۇل تۇرعىدا شاقىرتۋ مەرزىمىن كەيىنگە قالدىرۋدى ايتىپ وتىرمىز. ماسەلەن، ەلدە اۋلەتىمەن مال شارۋاشىلىعىندا جۇمىس ىستەپ جۇرگەندەر بار. ولاردىڭ اراسىندا جوعارى ناتيجە كورسەتىپ جاتقاندارى دا بارشىلىق. شارۋاشىلىقتاعى قاربالاس كەزەڭىندە اكەلەرىنە بالالارىنىڭ كومەگى كەرەك بولادى. سوندىقتان مال شارۋاشىلىعىنىڭ دامۋى باعىتىندا اسكەرگە شاقىرتۋ مەرزىمىن كەيىنگى قالدىرۋ ۇسىنىسى جاسالدى. وسىنىڭ ءبارىن قورعانىس مينيسترلىگىمەن بىرلەسە پىسىقتاۋ كەرەك، - دەدى امانعالي بەردالين.
ەسكە سالساق، جاقىندا ۇكىمەت مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپارىنىڭ جوباسىن ماقۇلدادى. كەشەندى جوسپاردى جۇزەگە اسىرۋ ءىرى قارا مال سانىن 7,9 ميلليوننان 12 ميلليون باسقا جانە ۇساق مال سانىن 20,2 ميلليوننان 28 ميلليون باسقا دەيىن ۇلعايتۋدى كوزدەيدى.
مۇنىمەن قوسا، كەشەندى جوسپاردىڭ جوباسىندا سالانى كادرلارمەن قامتاماسىز ەتۋ، مال شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن الەۋمەتتىك جاعدايلار جاساۋ، ونىڭ ىشىندە شوپاندار مەن قويشىلاردىڭ 55 جاسقا تولعاننان كەيىن ارنايى الەۋمەتتىك تولەمدەر الۋ قۇقىعىن قامتاماسىز ەتۋ، ماماندار ءۇشىن تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىن سالۋ جانە تاعى دا باسقا شارالار كوزدەلگەن.
وسىعان دەيىن ەلدە قويشىلار مەن باقتاشىلاردىڭ زەينەت جاسىن تومەندەتۋ مۇمكىندىگى ايتىلعان ەدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى ازاماتتار ەندى كرەديت الا المايدى.