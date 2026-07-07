Euronews قازاق تىلىندە اقپارات تاراتادى
استانا. قازاقپارات - Euronews حالىقارالىق اقپاراتتىق تەلەارناسى قازاقشا جاڭالىقتار كورسەتەدى. بۇل جونىندە ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى قانات ىسقاقوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە مالىمدەدى.
- Euronews - الەمنىڭ جەتەكشى اقپاراتتىق تەلەارناسى. سوندىقتان ونىڭ قازاقشا اقپارات تاراتۋى ءبىز ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە. وسىعان دەيىن Euronews ق ر اۋماعىندا ورىسشا اقپارات تاراتاتىن. ەندى عالامتور ارناسىندا قازاق تىلىندەگى شىعارىلىمدارىن جاريالايدى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىن قوعامنىڭ ءۇنى، ايناسى دەپ باعالاپ كەلەدى. سونىمەن قاتار، پرەزيدەنت بىزگە زاماناۋي، ساپالى ءارى باسەكەگە قابىلەتتى قازاق تىلىندەگى كونتەنت بولۋى ءتيىس دەگەن تاپسىرما بەرگەن. سول سەبەپتى، ءبىز ەلىمىزدىڭ سۇرانىسىنا ساي، زاماناۋي كونتەنت ءوندىرۋىمىز كەرەك. وسى تۇرعىدان، Euronews-ءتىڭ قازاق تىلىندە اقپارات تاراتۋى - زامان تالابى. ول مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ دامۋىنا ۇلكەن سەرپىلىس بەرەدى جانە اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋعا ۇلەس قوسادى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
سونىمەن بىرگە، ول Euronews-ءتىڭ قازاقشا اقپارات تاراتا باستاۋى جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ كۇشىنە ەنگەن ۋاقىتىمەن تۇسپا-تۇس كەلگەنىن اتاپ ءوتتى.
ال Euronews Astana بيۋروسىنىڭ جەتەكشىسى بويان بركيچ بۇعان دەيىن دايىندالعان باعدارلامالار مەن جوبالار جونىندە مالىمەت بەردى.
- Euronews مۇندا ەكى جىلعا جۋىق ۋاقىتتان بەرى جۇمىس ىستەيدى. ءبىزدىڭ باستى مىندەتەمىز - قازاقستاندى 140 تان استام مەملەكەتتەگى شەتەلدىك كورەرمەندەرگە تانىستىرۋ، ناسيحاتتاۋ. 2025-جىلدىڭ تامىزىنان بەرى «زاماناۋي كوشپەندىلەر» تەلەحيكاياسىنىڭ 43 ءبولىمىن ەفيرگە شىعاردىق. وندا قازاقستاننىڭ تابيعاتى اسەم جەرلەرى، داستۇرلەرى، مادەنيەتى جانە زاماناۋي ءومىرى كورسەتىلگەن. دەمەك، ەلدىڭ وتكەنى، تەرەڭ تاريحى جونىندە عانا ەمەس، بۇگىنگى جەتىستىكتەرى، قازىرگى تىنىس-تىرشىلىگى تۋرالى دا ايتامىز، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، بويان بركيچ Euronews-ءتىڭ «ورتالىق ازيا داۋىستارى»، «شىعىس-باتىس بايلانىسى» ت. ب. باعدارلامالارى مەن حابارلارى جونىندە اقپارات ءبولىستى.
ايتا كەتەيىك، Euronews ارناسى ەلىمىزدە اشىلعان جىلى توقايەۆ بۇل جايتتى ماڭىزدى وقيعا دەپ باعالاعان ەدى.