ەپشتەين ءىسى بويىنشا تەكسەرۋ باستالدى - باس پروكۋرور
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ باس پروكۋراتۋراسى ەپشتەين ءىسى بويىنشا تەكسەرۋ باستادى. بۇل تۋرالى باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ ايتتى.
بۇعان دەيىن باس پروكۋروردىڭ اتىنا ساۋال جولداعان ج س د پ فراكسيا جەتەكشىسى، دەپۋتات اسحات راحىمجانوۆ ەلىمىزدىڭ بۇرىنعى جوعارى لاۋازىمدى ەكس-شەنەۋنىكتەرىنىڭ دجەففي ەپشتەينمەن بايلانىستارىن تەكسەرۋ قاجەتتىگىن ايتقان بولاتىن.
- ارينە، بۇل ماڭىزدى ماسەلە. مۇنى بۇكىل الەم تالقىلاپ جاتىر. سوندىقتان باس پروكۋراتۋرا دا، وزگە دە ۆەدومستۆولىق ورگاندار اتالعان فاكتىلەردىڭ بولعان-بولماعانىن تەكسەرەدى، - دەدى ول اقوردادا.
باس پروكۋرور ناقتى ادامداردىڭ اتى-ءجونىن اتاعان جوق. ءبىراق، ب ا ق وكىلدەرى تاراپىنان قويىلعان كارىم ماسموۆكە قاتىستى ناقتىلاۋ سۇراعىنا ول اتالعان تۇلعاعا قاتىستى الدىن الا تەكسەرۋ باستالعانىن راستادى.
- الدىن الا تەكسەرۋدى باستادىق. دەپۋتات ەپشتەين قازاقستانعا كەلدى مە، كەلمەدى مە دەگەن ساۋال قويدى. وسىعان قاتىستى تەكسەرۋ ءجۇرىپ جاتىر. ال كەلىمبەتوۆتىڭ بارعان-بارماعانى قوسىمشا تەكسەرىلەدى، - دەدى بەرىك اسىلوۆ.