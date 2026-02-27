ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:28, 27 - اقپان 2026 | GMT +5

    ەپشتەين ءىسى بويىنشا تەكسەرۋ باستالدى - باس پروكۋرور

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ باس پروكۋراتۋراسى ەپشتەين ءىسى بويىنشا تەكسەرۋ باستادى. بۇل تۋرالى باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ ايتتى.

    Берик Асылов Берік Асылов
    Фото: Kazinform

    بۇعان دەيىن باس پروكۋروردىڭ اتىنا ساۋال جولداعان ج س د پ فراكسيا جەتەكشىسى، دەپۋتات اسحات راحىمجانوۆ ەلىمىزدىڭ بۇرىنعى جوعارى لاۋازىمدى ەكس-شەنەۋنىكتەرىنىڭ دجەففي ەپشتەينمەن بايلانىستارىن تەكسەرۋ قاجەتتىگىن ايتقان بولاتىن.

    - ارينە، بۇل ماڭىزدى ماسەلە. مۇنى بۇكىل الەم تالقىلاپ جاتىر. سوندىقتان باس پروكۋراتۋرا دا، وزگە دە ۆەدومستۆولىق ورگاندار اتالعان فاكتىلەردىڭ بولعان-بولماعانىن تەكسەرەدى، - دەدى ول اقوردادا.

    باس پروكۋرور ناقتى ادامداردىڭ اتى-ءجونىن اتاعان جوق. ءبىراق، ب ا ق وكىلدەرى تاراپىنان قويىلعان كارىم ماسموۆكە قاتىستى ناقتىلاۋ سۇراعىنا ول اتالعان تۇلعاعا قاتىستى الدىن الا تەكسەرۋ باستالعانىن راستادى.

    - الدىن الا تەكسەرۋدى باستادىق. دەپۋتات ەپشتەين قازاقستانعا كەلدى مە، كەلمەدى مە دەگەن ساۋال قويدى. وسىعان قاتىستى تەكسەرۋ ءجۇرىپ جاتىر. ال كەلىمبەتوۆتىڭ بارعان-بارماعانى قوسىمشا تەكسەرىلەدى، - دەدى بەرىك اسىلوۆ.

