شۆەتسيادا كوپ بالالى وتباسىلارعا تولەنەتىن جاردەماقىلار قىسقارادى
استانا. KAZINFORM - شۆەتسيادا كوپ بالالى وتباسىلارعا ارنالعان الەۋمەتتىك تولەمدەردى قىسقارتۋ جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
شۆەتسيا ۇكىمەتى الەۋمەتتىك جاردەماقى جۇيەسىنە اۋقىمدى رەفورما جۇرگىزەتىنىن جاريالادى.
اگەنتتىك حابارلاعانداي، بۇل باستامانىڭ نەگىزگى ماقساتى - مۋنيتسيپاليتەتتەر تاراپىنان بەرىلەتىن الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ شەكتى مولشەرىن بەلگىلەۋ. وزگەرىستەر اسىرەسە كوپبالالى وتباسىلارعا اسەر ەتەدى. ءتورتىنشى بالادان باستاپ بەرىلەتىن كومەكتىڭ كولەمى ازايادى.
الەۋمەتتىك قامتاماسىز ەتۋ ءمينيسترى اننا تەنە بۇل رەفورمانىڭ ماقساتى - جاردەماقىعا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋ ەكەنىن ايتتى. اسىرەسە، جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىگى بولا تۇرا جىلدار بويى مەملەكەت كومەگىمەن ءومىر ءسۇرىپ جاتقان ميگرانتتار اراسىندا. مىسال رەتىندە ول بەس بالاسى بار وتباسىن كەلتىردى، قازىر ولار اي سايىن 46500 شۆەد كرونا (شامامەن 4,2 مىڭ ا ق ش دوللارى) الادى. جاڭا شەكتەۋلەر ەنگىزىلگەننەن كەيىن بۇل سوما 38300 كروناعا (3,5 مىڭ دوللار) دەيىن قىسقارادى. ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇل اتا-انالاردى ەڭبەك نارىعىنا شىعۋعا ىنتالاندىرۋى ءتيىس.
رەفورما ءۇش نەگىزگى باعىتتان تۇرادى:
الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ ەڭ جوعارى مولشەرىن شەكتەۋ؛
جۇمىسقا ورنالاسقاندارعا ارنالعان ارنايى سىياقى ەنگىزۋ؛
مىندەتتى تۇردە جاردەماقى الۋشىلاردى قوعامدىق پايدالى جۇمىستارعا تارتۋ.
سونىمەن قاتار، 2027 -جىلدىڭ 1 -قاڭتارىنان باستاپ ەلگە جاڭادان كەلگەن ميگرانتتار الەۋمەتتىك كومەككە تەك بەس جىل تۇرعىلىقتى ءومىر سۇرگەننەن كەيىن نەمەسە ءبىر جىل بويى ايىنا كەمىندە 20000 كرونا (شامامەن 1,8 مىڭ دوللار) جالاقى الىپ جۇمىس ىستەگەن جاعدايدا عانا ۇمىتكەر بولا الادى. بۇل شەكتەۋلەر بالالار جاردەماقىسى، تۇرعىن ءۇي كومەگى جانە باسقا دا تولەمدەرگە قاتىستى بولادى، ءبىراق الەۋمەتتىك جاردەمدى قامتىمايدى.
ۇكىمەتتىڭ ەسەبىنشە، بۇل وزگەرىستەر شامامەن 145000 ءۇي شارۋاشىلىعىنا اسەر ەتەدى، ونىڭ ىشىندە 30000 وتباسىنىڭ جاردەماقىسى ەداۋىر قىسقارادى. رەفورما تولىقتاي 2028 -جىلى كۇشىنە ەنەدى.
الايدا بۇل باستاما وپپوزيتسيا تاراپىنان قاتتى سىنعا ۇشىرادى. سوتسيال-دەموكراتتار ۇكىمەتتى جۇمىسسىزدىقپەن كۇرەسۋدىڭ ورنىنا بالالاردى كەدەيلەندىرىپ، اتا-انالاردى جۇمىس ىستەۋگە ماجبۇرلەۋدى كوزدەپ وتىر دەپ ايىپتادى. ولار قازىرگى تاڭدا شۆەتسياداعى جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى %9- عا جۋىق ەكەنىن جانە سوڭعى ءبىر جىلدا ۇزاقمەرزىمدى جۇمىسسىزدار سانى 42 مىڭ ادامعا ارتقانىن ەسكە سالدى.
سولشىل پارتيا بۇل ۇسىنىستى «قورقىنىشتى» دەپ اتاپ، بيلىك جاپپاي جۇمىسسىزدىقتى ەلەمەي، ەڭ ءالسىز توپتارعا سوققى جاساپ وتىر دەدى. جاسىلدار پارتياسىنىڭ وكىلدەرى بۇل شارانى «جاردەماقىنى ەمەس، كەدەيلىكتى رەفورمالاۋ» دەپ باعالاپ، ول ءالسىز وتباسىلاردىڭ جاعدايىن ودان سايىن قيىنداتاتىنىن ايتتى.
بۇدان بۇرىن شۆەتسيا جۇمىس ىستەيتىندەر مەن وتباسىلارعا ءىرى سالىقتىق جەڭىلدىكتەر ەنگىزىلەتىنى حابارلاندى.