18:31, 24 - اقپان 2026 | GMT +5
شۆەتسيا ارالدارىن تۋريستەرگە تەگىن تاراتىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات- شۆەتسيا بيلىگى تۋريستەرگە ارالدارىن تەگىن تاراتىپ جاتىر. تۋريستىك اكسيا اياسىندا بەس ارال ءبىر جىلعا اقىسىز بەرىلەدى. جوباعا 18 جاستان اسقان كەز كەلگەن مەملەكەتتىڭ ازاماتى قاتىسا الادى.
ولار ارنايى بەينەجازبا ءتۇسىرىپ، قازىلار القاسىنا «ارحيپەلاگ قورعانى» اتاعىنا نە سەبەپتى لايىق ەكەنىن ءتۇسىندىرۋ قاجەت. ءبىر ەسكەرەتىنى، بايقاۋعا ميللياردەرلەردىڭ قاتىسۋىنا تىيىم سالىنعان.
ەرەكشە باستامانى ەكوتۋريزمدى دامىتۋ جانە شۆەتسيانىڭ تابيعي مۇراسىنا نازار اۋدارۋ ماقساتىندا ەلدىڭ ۇلتتىق تۋروپەراتورى ىسكە اسىرىپ جاتىر. ايتا كەتۋ كەرەك، شۆەتسيا الەم بويىنشا ەڭ كوپ ارالعا يە مەملەكەت. مۇندا 267 مىڭنان استام ارال بار.