شەتەلدىكتەر قازاقستانعا ەلەكتروندى رۇقساتپەن كىرەتىن بولادى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى يمميگرانتتاردىڭ ەلگە كەلۋى، ەلدە بولۋى جانە ەلدەن شىعۋى قاعيدالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزۋدى كوزدەيتىن بۇيرىق جوباسىن ازىرلەدى.
جوباعا سايكەس، شەتەل ازاماتتارى مەن ازاماتتىعى جوق ادامدارعا قازاقستانعا كىرۋگە ەلەكتروندى رۇقسات بەرۋ تەتىگى ەنگىزىلەدى. بۇل كوشى-قون اعىندارىن اشىق، جەدەل ءارى تولىق ەسەپكە الۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
ءى ءى م-نىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ەلەكتروندى رۇقساتتى راسىمدەۋ ءۇشىن الىناتىن تولەم مولشەرىن سارالاۋ اقپاراتتىق جۇيەلەردىڭ ۇزدىكسىز جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋگە، سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى جەتىلدىرۋگە جانە ازاماتتاردىڭ دەربەس دەرەكتەرىن قورعاۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا قاجەتتى شىعىنداردى وتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەلەكتروندى رۇقسات بەرۋ جۇيەسىن 2026-جىلدىڭ تامىزىنان جەلتوقسانىنا دەيىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋ جوسپارلانعان. مينيسترلىك مۇنىڭ بارلىق وتكىزۋ بەكەتىندەگى جاڭا جۇيەنىڭ ءبىرقالىپتى ىسكە قوسىلۋىن قامتاماسىز ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
قۇجات «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالاندى. ونى قوعامدىق تالقىلاۋ 17-تامىزعا دەيىن جالعاسادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پوليتسەيلەر شەتەلدىكتەردىڭ قازاقستاندا زاڭدى جۇرگەنىن تەكسەرۋگە مىندەتتەلگەن ەدى.