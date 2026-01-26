شەتەلدىكتەردىڭ قازاقستان اۋماعىندا سۋرروگات انا قىزمەتىنە تاپسىرىس بەرۋىنە تىيىم سالىنباق
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ءماجىلىس دەپۋتاتىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋاپتا سۋرروگات انا قىزمەتىن رەتتەيتىن زاڭناما قاي باعىتتا جەتىلدىرىلەتىنىن ءمالىم ەتتى.
- قولدانىستاعى زاڭناما بويىنشا، قازىر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى دا، شەتەل ازاماتتارى دا سۋرروگات انا قىزمەتىنە تاپسىرىس بەرە الادى. ءىس جۇزىندە حالىقارالىق سۋرروگات انا بولۋ جاعدايلارىندا ءتۇرلى قاقتىعىستار مەن سوت پروتسەستەرى تۋىنداي باستادى. وسىعان بايلانىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا سۋرروگات انا بولۋ قىزمەتىن تەك قازاقستان ازاماتتارىنا عانا كورسەتۋ تۋرالى نورمانى بەلگىلەۋ بولىگىندە زاڭناماعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ قاجەتتىلىگى ءپىسىپ- جەتىلدى. ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ق ر «نەكە (ەرلى- زايىپتىلىق) جانە وتباسى تۋرالى» كودەكسىنە تۇزەتۋلەر ازىرلەپ، مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن كەلىسۋ ساتىسىندا تۇر. مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ كەلىسىمىن العاننان كەيىن پارلامەنتكە بەلگىلەنگەن تارتىپپەن ەنگىزىلەدى، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
قانات بوزىمبايەۆ سالاعا مەملەكەتتىك باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ءۇشىن ادىلەت مينيسترلىگى سۋرروگات انا بولۋ شارتتارىن ءبىرتۇتاس نوتارياتتىق اقپاراتتىق جۇيەدە مىندەتتى ەسەپكە الا باستايتىنىن دا ايتقان.