شەتەلدىك ستۋدەنتتەر سانىن 100 مىڭعا دەيىن ارتتىرامىز - ساياسات نۇربەك
استانا. KAZINFORM - بۇل ماقساتقا شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارىن دامىتۋ ارقىلى قول جەتكىزۋ كوزدەلىپ وتىر. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك Jibek Joly راديوسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
استانا. KAZINFORM - بۇل ماقساتقا شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارىن دامىتۋ ارقىلى قول جەتكىزۋ كوزدەلىپ وتىر. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك Jibek Joly راديوسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستانداعى ۋنيۆەرسيتەتتەر فيليالدارىندا 35 مىڭنان استام شەتەلدىك ستۋدەنت ءبىلىم الىپ جاتىر، ەندى بۇل كورسەتكىشتى 100 مىڭعا دەيىن ارتتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، شەتەلدىك ستۋدەنتتەر سانىنىڭ ارتۋى جەتەكشى شەتەلدىك ج و و بولىمشەلەرىن اشۋمەن، سونداي-اق قازاقستاندىق ءبىلىمنىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋمەن تىكەلەي بايلانىستى.
- بۇل باستاما قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ تىكەلەي تاپسىرماسىمەن باستالدى. ءبىزدىڭ الدىمىزعا ۇلكەن مىندەت قويىلدى: كەمىندە بەس جەتەكشى شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتى زەرتتەپ، ولاردىڭ فيليالدارىن قازاقستاندا اشۋ. الايدا ءبىز تەك 5 ج و و- مەن شەكتەلمەي، ءار وڭىردە مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتتەر بازاسىندا فيليالدار اشۋدى ماقسات ەتتىك، - دەدى ساياسات نۇربەك.
سونىمەن بىرگە، سالا ءمينيسترى وتاندىق ۋنيۆەرسيتەتتەردى ترانسفورماتسيالاۋ مىندەتى قاتار شەشىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- ەكىنشى ماقسات - جەرگىلىكتى ۋنيۆەرسيتەتتەردى حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي جاڭعىرتۋ. فيليال اشاردان بۇرىن 5-10 جىل بويى زەرتتەۋ جانە بەيىمدەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى. مىسالى، Heriot-Watt University جۇبانوۆ ۋنيۆەرسيتەتىمەن ءتورت جىلدان بەرى ىنتىماقتاسىپ كەلەدى، ال بەس جىلدان كەيىن ول تولىعىمەن وزگەرەدى، - دەدى مينيستر.
وعان قوسا، دارىندى جاستاردى ءوز ەلىمىزدە الىپ قالۋ دا ماڭىزدى باعىت بولىپ قالا بەرەدى.
- قازىرگى تاڭدا ۇزدىك وقۋشىلار ءجيى شەتەلگە كەتەدى: نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ تۇلەكتەرى الەمنىڭ 17 جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتىنەن شاقىرتۋ الادى، ال «نۇروردا» وقۋشىلارىنا 36 ۇسىنىس تۇسەدى. بۇل ارينە ماقتانارلىق جاعداي جانە قازاقستاننىڭ ادامي كاپيتالىنىڭ جوعارى دەڭگەيىنىڭ كورسەتكىشى. ءبىراق ونى جوعالتىپ الۋ ءقاۋپى بار. سوندىقتان ءبىز تالانتتاردى ەلدە قالدىرۋعا تىرىسامىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ساياسات نۇربەك.
مىسال رەتىندە سپيكەر استاناداعى كارديفف ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالىن اتاپ ءوتتى. وندا قازىردىڭ وزىندە 317 ستۋدەنت ءبىلىم الىپ جاتىر، ولاردىڭ ورتاشا IELTS بالى 7,5 تەن اسادى. بۇل ادامي كاپيتالدى ەل ىشىندە ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
گرانتتار تۋرالى سۇراققا جاۋاپ رەتىندە ساياسات نۇربەك ولاردىڭ سانى وزگەرىسسىز قالاتىنىن ايتتى.
- سوڭعى بەس جىلدا ءبىز گرانتتار سانىن ەكى ەسەگە ارتتىردىق. وتكەن جىلى 90 مىڭنان استام گرانت ءبولىندى. بۇل دەڭگەي تۇراقتى ساقتالادى، - دەدى ول.
2026 -جىلى باكالاۆرياتقا شامامەن 72 مىڭ گرانت بولىنەدى، اسىرەسە ينجەنەرلىك- تەحنيكالىق باعىتتارعا، پەداگوگيكاعا جانە IT سالاسىنا باسىمدىق بەرىلەدى. ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇعان سەبەپ - پەداگوگ كادرلارعا ءالى دە سۇرانىستىڭ جوعارى بولۋى، ال IT مەن جاساندى ينتەللەكت - بولاشاقتىڭ ستراتەگيالىق تەحنولوگيالارى.
بۇعان دەيىن س. نۇربەك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ۇلتتىق رەيتينگى ەنگىزىلەتىنىن ايتقان ەدى.