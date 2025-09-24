شەتەلدىك ستۋدەنتتەر قازاقستانعا 30 ميلليارد تەڭگە تابىس اكەلدى - ساياسات نۇربەك
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندى ەۋرازيانىڭ ءبىلىم جانە عىلىم ورتالىعىنا اينالدىرۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى جوبا جالعاسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى قر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى نيۋ-يوركتە وتكەن ب ۇ ۇ- نىڭ اسسامبلەياسىندا Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تىلشىسىنە حابارلادى.
- الەمدىك وزىق ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ قازاقستاندا بەلسەندى جۇمىس ىستەۋى - ءبىلىم جۇيەسىن جاڭارتۋعا قوسقان ۇلەس قانا ەمەس، ەلدىڭ ەكونوميكالىق دامۋى مەن جاھاندىق بەدەلىن ارتتىرۋدىڭ ماڭىزدى تەتىگى، - دەيدى ساياسات نۇربەك.
3-قىركۇيەكتە استانادا ۇلى بريتانيانىڭ بەدەلدى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى - Cardiff University Kazakhstan كامپۋسى اشىلعان ەدى.
مۇنداي جاڭا جوبالار الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسادى. ماسەلەن، 14-قازاندا استاناداعى ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ بازاسىندا م گ ي م و ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى ىسكە قوسىلادى. وعان 100 مەملەكەتتىك گرانت بولىنگەن. ءدال سول ايدا 2300 ورىنعا ارنالعان وڭتۇستىك كورەيالىق Woosong ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ كامپۋسى دا اشىلادى. تۇركىستاندا ءبىلىم بەرەتىن يننوۆاتسيالىق كامپۋس جاساندى ينتەللەكت پەن كيبەرقاۋىپسىزدىك باعدارلامالارىن ۇسىنادى.
- 2024-جىلى قازاقستاندا 31,5 مىڭ شەتەلدىك ستۋدەنت وقىدى. بۇل بۇكىل تاريحتاعى رەكوردتىق كورسەتكىش ەكونوميكاعا 30 ميلليارد تەڭگەدەن استام تابىس اكەلدى. جانە شامامەن 40 مىڭ جۇمىس ورنىن قۇرۋعا ىقپال ەتتى. ءبىرىنشى رەت ازيا ەلدەرىنەن كەلگەن ستۋدەنتتەر سانى تمد ەلدەرىنەن كەلگەن ستۋدەنتتەر سانىنان اسىپ كەتتى. ەڭ كوپ ستۋدەنت ءۇندىستان، قىتاي جانە پاكىستاننان، - دەدى مينيستر.
ساياسات نۇربەكتىڭ ايتۋىنشا، 2029-جىلعا قاراي قازاقستان شەتەلدىك ستۋدەنتتەردىڭ سانىن 100 مىڭعا دەيىن جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. وسىلايشا ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرىنىڭ ەكسپورتى 400 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن ارتپاق. بۇل ءۇشىن شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ فيليالى بەلسەندى تۇردە اشىلىپ جاتىر. ولاردىڭ %85 ۇلتتىق ەكونوميكا باسىمدىقتارىنا سايكەس تەحنيكالىق جانە IT سالاسىنا باعدارلانعان.
سونىمەن قاتار، ينفراقۇرىلىمنىڭ دامۋى دا قاتار ءجۇرىپ جاتىر. سوڭعى جىلدارى جاتاقحانا تاپشىلىعى 82,5 مىڭنان 15 مىڭعا دەيىن قىسقارتىلدى، استانادا رەكوردتىق 2656 ورىندىق جاتاقحانا پايدالانۋعا بەرىلدى، ال الماتىدا بيىل 4280 ورىنعا ارنالعان جاڭا كامپۋس اشىلادى.
ءبىلىم سالاسىنىڭ ساراپشىلارى شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەت فيليالدارىنىڭ اشىلۋى مەن شەتەلدىك ستۋدەنتتەر سانىنىڭ ءوسۋىن ءبىلىم سالاسىنداعى ىلگەرىلەۋ عانا ەمەس، قازاقستاننىڭ الەمدىك ارەناداعى يميدجىن نىعايتۋعا دا وڭ ىقلال ەتەدى دەپ باعالاپ وتىر.
ەلىمىزدە ۇلىبريتانيا، يتاليا، وڭتۇستىك كورەيا جانە رەسەي ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ اشۋى قازاقستانعا ارتىلعان سەنىمدى كورسەتەدى. ناتيجەسىندە جاستارعا شەتەلگە بارماي-اق ساپالى ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىن اشادى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ش ق و- دا قازاقستان مەن گەرمانيا ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ كونسورتسيۋمىنا قول قويىلدى.