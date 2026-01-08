شەتەلدىك جۇمىس كۇشى تەك كادر تاپشىلىعى بار سالاعا تارتىلادى
استانا. KAZINFORM - ايدا بالايەۆا كوشى-قون ساياساتى تۇجىرىمداماسىنىڭ نەگىزگى ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىردى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ۇكىمەتتىڭ 2025-جىلعى جەلتوقساندا قابىلداعان 2030-جىلعا دەيىنگى كوشى-قون ساياساتى تۇجىرىمداماسىنىڭ نەگىزگى ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى زاماندا كوشى-قون ساياساتى قوعامداعى، ەكونوميكاداعى جانە الەمدەگى وزگەرىستەردىڭ ايقىن كورسەتكىشىنە اينالىپ وتىر. سوندىقتان كوپتەگەن ەلدەر ءوز كوشى-قون ساياساتىن قايتا قاراپ جاتىر. قازاقستان دا بۇل باعىتتا ناقتى قادامدار جاساپ، كوشى-قون جۇيەسىن زامان تالابىنا ساي جاڭارتىپ كەلەدى. ول اشىق ءارى ايقىن بولىپ، ەڭ باستىسى مەملەكەت پەن ازاماتتاردىڭ مۇددەسىنە قىزمەت ەتۋگە ءتيىس.
2025-جىلعى جەلتوقساندا ۇكىمەت 2030-جىلعا دەيىنگى كوشى-قون ساياساتىنىڭ تۇجىرىمداماسىن قابىلدادى. بۇل قۇجاتتا ەكونوميكانىڭ قاجەتتىلىگى، ازاماتتاردىڭ مۇددەسى مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى جان-جاقتى قاراستىرىلعان.
- ەڭ الدىمەن، ءبىز قازاقستان ازاماتتارىنىڭ مۇددەسىن باسشىلىققا الامىز. شەتەلدىك جۇمىس كۇشى تەك ناقتى كادر تاپشىلىعى بار سالالارعا عانا تارتىلادى. كوشى-قون باعىت-باعدارى وڭىرلەر مەن ناقتى جوبالاردىڭ سۇرانىسىنا ساي قالىپتاسادى، - دەدى ول.
بۇل رەتتە باستى نازار «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىنىڭ ساقتالۋىنا سالىناتىن بولادى.
- زاڭ بارىنە ورتاق. سوندىقتان كوشى-قون تالاپتارىن بۇزعاندار جاۋاپكەرشىلىكتەن سىرت اينالىپ كەتە المايدى. بۇل تالاپ ميگرانتتارعا دا، جۇمىس بەرۋشىلەرگە دە بىردەي قولدانىلادى. قاۋىپسىزدىك ەلگە كىرۋدەن باستاپ، ەلدەن شىعۋعا دەيىن تولىق قامتاماسىز ەتىلەدى.
ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - قازاقستانعا زاڭدى سىيلايتىن، مادەنيەتىمىزدى قۇرمەتتەيتىن ادامداردىڭ كەلۋى، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.
2026-جىلعى قاڭتاردان باستاپ جاڭا ءتارتىپ ەنگىزىلەدى. شەتەل ازاماتتارى، سونىڭ ىشىندە ەتنيكالىق قازاقتار، الدىن الا ىرىكتەۋدەن وتەدى. وعان مەملەكەتتىك ءتىلدى ءبىلۋ تەستى، سيفرلىق ساۋالناما، ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ تەكسەرۋلەرى جانە اڭگىمەلەسۋ كىرەدى.
مەملەكەتتىك قولداۋعا ءۇمىتتى قانداستارىمىز ءۇشىن ارنايى ءتارتىپ بار.
مەملەكەتتىك جەڭىلدىكتەر مەن قولداۋ باعدارلامالارىن پايدالانۋ ءۇشىن ولار قانداس مارتەبەسىن راسىمدەپ، ەڭبەك كۇشى تاپشى وڭىرلەرگە قونىستانۋى كەرەك. بۇل - اقمولا، اباي، قوستاناي، پاۆلودار، اتىراۋ، باتىس، شىعىس جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارى.
- ءبىز وتانداستارىمىزدى مەملەكەتتىك ستراتەگيانى ۇستانۋعا شاقىرامىز. وڭىرلىك كۆوتاعا كىرگەن قانداستار كوشىپ كەلگەن كەزدە 5 جىلعا الەۋمەتتىك كەلىسىمشارت جاسايدى. مەملەكەت ولارعا كوشۋگە، باسپاناعا جانە جۇمىسقا ورنالاسۋعا كومەكتەسەدى. ال ەگەر وتباسى بەس جىل وتپەي باسقا وڭىرگە كوشسە، العان كومەكتى قايتارۋعا ءتيىس بولادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ايدا بالايەۆا.
سونىمەن قاتار بالاما جول دا بار. مەملەكەتتىك قولداۋسىز، جالپى تارتىپپەن تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات الۋ. بۇل جاعدايدا ءوڭىردى ءوز قالاۋىڭىزشا تاڭداي الاسىز.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كوشى-قون ساياساتى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلەدى. قوعامنىڭ، بيزنەستىڭ جانە وڭىرلەردىڭ پىكىرى ەسكەرىلەدى. زاڭدى قۇرمەتتەيتىن، ادال ازاماتتارعا ءاردايىم باسىمدىق بەرىلەدى. سيفرلىق قۇرالدار زاڭسىز ارەكەتتەر مەن جالعان قۇجاتتاردى جويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- كوشى-قون ماسەلەسى زاڭدى، قاۋىپسىز ءارى باقىلاۋدا بولۋعا ءتيىس. تەك سوندا عانا ول مەملەكەتىمىز بەن ازاماتتارىمىزدىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەدى، - دەپ تۇيىندەدى ول.
ايتا كەتەلىك ەڭبەك مينيسترلىگى 2030-جىلعا دەيىنگى كوشى-قون ساياساتى تۇجىرىمداماسى جوباسىن ازىرلەگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.