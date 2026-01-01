شەتەلدىك ازاماتتارعا ج س ن بەرۋ ءتارتىبى وزگەرەدى: eResidency باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ق ر شەت ەلدەردەگى مەكەمەلەرى شەتەلدىك ازاماتتارعا ج س ن بەرۋدى توقتاتادى. بۇل تۋرالى رەسەيدەگى قازاقستان ەلشىلىگى حابارلادى.
- شەتەلدىك ازاماتتارعا جەكە سايكەستەندىرۋ ءنومىرىن بەرۋ جونىندەگى اعىمداعى پيلوتتىق جوبانىڭ قولدانىلۋ مەرزىمى 2025-جىلعى 31-جەلتوقساندى قوسا العانعا دەيىن بەلگىلەنگەنىن حابارلايمىز.
2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ق ر شەت ەلدەردەگى مەكەمەلەرى شەتەلدىك ازاماتتارعا ج س ن بەرۋدى توقتاتادى.
سونىمەن قاتار، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا بارماي-اق ونلاين-فورماتتا شەتەل ازاماتتارى ءۇشىن مەملەكەتتىك قىزمەتتەر مەن سەرۆيستەردى الۋ مۇمكىندىگىن، ونىڭ ىشىندە ج س ن قامتيتىن سيفرلىق ID- كارتانى الۋدى كوزدەيتىن eResidency باعدارلاماسىن ەنگىزگەنىن حابارلايمىز، - دەلىنگەن رەسەيدەگى قازاقستان ەلشىلىگى تاراتقان حابارلامادا.
باعدارلاما شەتەلدىكتەرگە قازاقستاندا رەسمي سيفرلىق مارتەبە الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، ول ەلىمىزدىڭ بيزنەس-مۇمكىندىكتەرى مەن ونلاين-سەرۆيستەرىنە قولجەتىمدىلىكتى اشادى.
اتالعان باعدارلاما كەلەسى قىزمەتتەردى الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى:
* جەكە سايكەستەندىرۋ ءنومىرى (ج س ن) بار سيفرلىق ID- كارتانى الۋ؛
* قور نارىقتارىنا، كريپتو بيرجالارعا، قازاقستاندىق ءنومىرى بار eSIM- گە قول جەتكىزۋ؛
* ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبانى جانە ساقتاندىرۋ قىزمەتتەرىن رەسىمدەۋ؛
* قازاقستاندىق كارتالاردى پايدالانا وتىرىپ، ونلاين بانكتىك شوتتار اشۋ؛
* بارلىق تولەم قىزمەتتەرىنىڭ سالىقتىق رەزيدەنتتىگىن جانە ەكۆايرينگىن الۋ مۇمكىندىگى.
جوعارىدا ايتىلعانداردىڭ نەگىزىندە، شەتەل ازاماتتارىنا جسن الۋ ماسەلەلەرى بويىنشا بارلىق تولىق اقپارات قولجەتىمدى بولاتىن رەسمي سايتىنا جۇگىنۋ ۇسىنىلادى.
ايتا كەتەلىك س ق و- دا شەتەل ازاماتتارىنا زاڭسىز ج س ن بەرۋ دەرەكتەرى انىقتالدى.