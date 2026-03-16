    10:07, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    شەتەلدەگى بارلىق 71 ۋچاسكەلىك رەفەرەندۋم كوميسسياسى ءوز جۇمىسىن اياقتادى - س ءى م

    استانا. قازاقپارات - 54 ەلدە داۋىس بەرگەن قازاقستان ازاماتتارىنىڭ جالپى سانى 12740 ادامدى قۇرادى. بۇل داۋىس بەرۋشىلەردىڭ %88,6 كەلۋىن قامتاماسىز ەتتى. بۇل تۋرالى ق ر س ءى م ءمالىم ەتتى.

    Шетелдегі барлық 71 учаскелік референдум комиссиясы өз жұмысын аяқтады
    فوتو: بەرىك تابىنبايەۆ / Kazinform

    ەسكە سالا كەتەيىك، ەڭ العاشقى بولىپ جاپونيا مەن وڭتۇستىك كورەياداعى وتانداستارىمىز رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرۋدى باستاعان بولاتىن.

    العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ توكيو قالاسىندا وتكەن رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرگەن قازاقستان ازاماتى «نيحون» ۋنيۆەرستيتەتىنىڭ 3-كۋرس ستۋدەنتى جىبەك ايدىن بولدى.

    ارتىنشا قىتايدا جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا ارنالعان داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرى اشىلدى. ولار قازاقستاننىڭ بەيجىڭدەگى ەلشىلىگىندە، سونداي-اق قازاقستاننىڭ شاڭحاي، شيان جانە گونكونگ قالالارىنداعى باس كونسۋلدىقتارىندا جۇمىسىن باستادى.

     

    Бейсен Сұлтан
