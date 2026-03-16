10:07, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
شەتەلدەگى بارلىق 71 ۋچاسكەلىك رەفەرەندۋم كوميسسياسى ءوز جۇمىسىن اياقتادى - س ءى م
استانا. قازاقپارات - 54 ەلدە داۋىس بەرگەن قازاقستان ازاماتتارىنىڭ جالپى سانى 12740 ادامدى قۇرادى. بۇل داۋىس بەرۋشىلەردىڭ %88,6 كەلۋىن قامتاماسىز ەتتى. بۇل تۋرالى ق ر س ءى م ءمالىم ەتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەڭ العاشقى بولىپ جاپونيا مەن وڭتۇستىك كورەياداعى وتانداستارىمىز رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرۋدى باستاعان بولاتىن.
العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ توكيو قالاسىندا وتكەن رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرگەن قازاقستان ازاماتى «نيحون» ۋنيۆەرستيتەتىنىڭ 3-كۋرس ستۋدەنتى جىبەك ايدىن بولدى.
ارتىنشا قىتايدا جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا ارنالعان داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرى اشىلدى. ولار قازاقستاننىڭ بەيجىڭدەگى ەلشىلىگىندە، سونداي-اق قازاقستاننىڭ شاڭحاي، شيان جانە گونكونگ قالالارىنداعى باس كونسۋلدىقتارىندا جۇمىسىن باستادى.