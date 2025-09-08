شەتەلدەن مىقتى مامانداردى ۇلتىنا قاراماي تارتۋ - وتە ماڭىزدى مىندەت - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن قولداناتىن ۋنيۆەرسيتەتتەرگە كوبىرەك دەربەستىك بەرۋگە بولادى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋى بارىسىندا ايتتى.
- ەلىمىز ءبىلىم ەكونوميكاسىنا كوشىپ جاتىر. سوندىقتان عىلىم، ءبىلىم جانە يننوۆاتسيا سالاسىن باسقارۋ تاسىلدەرىن ءوزارا بايلانىستىرۋ وتە ماڭىزدى. عىلىم سالاسىندا ءالى دە مەملەكەتتىڭ ۇلەسى باسىم. ءبىراق بيۋدجەت قارجىسىنىڭ قايتارىمى ءالى دە شامالى بولىپ تۇر. جاڭا پاتەنتتەر، تەحنولوگيالار مەن وندىرىستەر سياقتى كوزگە كورىنەتىن ناقتى ناتيجە جەتكىلىكتى ەمەس. يننوۆاتسيالىق ساياساتتى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ قۇزىرىنا بەرگەن ءجون. مينيسترلىك جانە عىلىم اكادەمياسى بىرلەسىپ، عىلىمي ينستيتۋتتار مەن جوعارى وقۋ ورىندارىن ۇيلەستىرۋ ىسىمەن بەلسەندى تۇردە اينالىسۋى كەرەك. جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن قولداناتىن ۋنيۆەرسيتەتتەرگە كوبىرەك دەربەستىك بەرۋگە بولادى. سونىمەن قاتار ۇكىمەت دارىندى زەرتتەۋشىلەردى قولداۋ ءۇشىن قوسىمشا شارالار قابىلداۋعا ءتيىس. بىلىكتى ماماندارىمىزدى ەلگە قايتارۋدىڭ ءتيىمدى تاسىلدەرىن ويلاستىرىپ، قولدانىسقا ەنگىزۋ كەرەك. كادر تاپشىلىعىن جويۋ ءۇشىن كوشى-قون ساياساتىن دا قايتا قاراعان ءجون، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، شەتەلدەن ەلىمىزدى دامىتۋعا ۇلەس قوسا الاتىن مىقتى مامانداردى ۇلتىنا قاراماي تارتۋ - وتە ماڭىزدى مىندەت. ولاردىڭ قازاقستاندا قالۋىنا جاعداي جاساۋ كەرەك.
- سەبەبى بىزگە بىلىكتى ماماندار وتە قاجەت. اسىرەسە تەحنيكالىق ماماندىقتاردى مەڭگەرگەن ءوز ءىسىنىڭ ناعىز شەبەرلەرى كەرەك. قازىرگى تىلمەن ايتساق، «ساپاسى جوعارى ادامي رەسۋرستار» قاجەت. ويتكەنى بىلىكتى، سانالى ادامدار - ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ ارقاۋى، ەل بولاشاعىنىڭ كەپىلى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
