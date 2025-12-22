شەتەلدەن جەتكىزىلگەن ءدارى-دارمەك تىڭعىلىقتى تەكسەرىلەدى - د س م
استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا جەتكىزىلەتىن دارىلىك پرەپاراتتارعا تولىق ساراپتاما جاسالادى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ BIZDIÑ ORTA پودكاستىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى ەربول وسپانوۆ ءمالىم ەتتى.
سونىمەن قاتار ول ەلگە رەسمي تۇردە جەتكىزىلەتىن ءدارى- دارمەكتىڭ باسىم بولىگى شەتەلدەن كەلەتىنىن ايتتى. ولاردىڭ بارلىعى ءتيىستى تەكسەرۋدەن وتەدى.
- ەگەر ءدارى-دارمەكتى شەتەلدە جەكە وزىڭىزگە الساڭىز، مۇنى مەملەكەت باقىلامايدى. شەكتەۋلى پرەپاراتتار بولسا، ونى كەدەن قىزمەتى كورەدى، ياعني پسيحوتروپتى زاتتار تاسىمالدانۋى مۇمكىن، - دەدى ەربول وسپانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ادامداردىڭ جۇرەك اۋرۋىنا نەمەسە ونكولوگياعا ءتيىستى پرەپاراتتاردى شەتەلدە ساتىپ الۋىنا شەكتەۋ جوق.
- ال الىپساتارلىق ماقساتتاعى ارەكەتتەر زاڭعا قايشى. ونى قۇزىرەتتى ورگاندار باقىلايدى. ءبىراق رەسمي تۇردە قازاقستانعا جەتكىزىلەتىن دارىلەر بار. ونى ديستريبيۋتور مىندەتتى تۇردە تىركەيدى. بۇل تۇرعىدا ارنايى مەملەكەتتىك مەكەمە ساراپتاما جاساپ، پرەپاراتتىڭ قۇرامىن زەرتتەيدى، ءوندىرۋشىنىڭ زاۋىتتان ءتيىستى قۇجاتتاردى الدىرتادى، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ەلدە وتاندىق ءدارى-دارمەك ۇلەسىن 50 پايىزعا جەتكىزۋ ءۇشىن 7 جوبا قاراستىرىلىپ جاتىر.