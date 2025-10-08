شەتەلدە زەينەتاقى قالاي جيناقتالادى؟
استانا. قازاقپارات - جاھاندانۋ مەن ەڭبەك ميگراتسياسىنىڭ ارتۋى ەڭبەك قۇقىعىمەن عانا شەكتەلمەي، زەينەتاقى جيناقتاۋ جۇيەسىنە دە اسەر ەتىپ وتىر. بۇگىندە كەي ەلدەردىڭ ازاماتتارى ەكى نەمەسە ودان دا كوپ ەلدە جۇمىس ىستەپ، زەينەتاقى قۇقىقتارىن قورعاۋعا جاعداي جاسايدى.
ەۋرووداققا مۇشە مەملەكەتتەر اراسىندا جاسالعان كەلىسىمدەرگە سايكەس وداق اۋماعىندا قىزمەت ەتەتىن ازاماتتاردىڭ ەڭبەك ءوتىلى ءار ەلدە جەكە ەسەپكە الىنىپ، كەيىن زەينەتاقى رەتىندە تولەنەدى.
كەرولاين كاستريلون، Forbes جۋرنالىنىڭ اۆتورى:
- ءومىر بويى ءبىر جەردە ءبىر عانا مامان يەسى بولۋ وتكەننىڭ ەنشىسىندە قالدى. بۇگىندە ەكى جۇمىس ورنىندا ەڭبەك ەتكەن ازاماتتاردىڭ الەۋمەتتىك قۇقىقتارىن قورعاۋعا باعىتتالعان زەينەتاقى جۇيەسىمەن بايلانىستى زاڭنامالار بار. شەتەلدەگى ەڭبەك ءوتىلى زەينەتاقى تولەمدەرىن ارتتىرۋعا سەپ بولا الادى، ءبىراق ءار ەلدىڭ زاڭىمەن جەكە تانىسىپ شىعۋ كەرەك. فرانسيادا 5 جىل، گەرمانيادا 10 جىل جۇمىس ىستەگەن ادام وسى ەلدەردىڭ ءارقايسىسىنان زەينەتاقى الا الادى. كانادا مەن ا ق ش سياقتى ەلدەردە Totalization Agreements دەپ اتالاتىن ەكىجاقتى كەلىسىمدەر ارقىلى ازاماتتار قوس مەملەكەتتە دە جۇمىس ىستەي بەرەدى جانە زەينەتاقى قۇقىعى قورعالادى.
24.kz