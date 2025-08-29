شەتەلدە زاڭسىز ەڭبەك ەتكەن قازاقستاندىقتارعا سانكسيالىق شارا قولدانىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان وڭتۇستىك كورەياعا جۇمىسقا زاڭسىز باراتىندار اعىنىن قالاي توقتاتپاق؟ بۇل ساۋالعا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى ولجاس انافين جاۋاپ بەردى.
- اتالعان ماسەلە بويىنشا مينيسترلىك ءبىراز جۇمىس ىستەدى. سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ وڭتۇستىك كورەيا تاراپىمەن مەموراندۋم جاساسۋ جونىندە كەلىسسوز جۇرگىزىلىپ جاتىر. جاقىندا عانا كەزدەسۋ ءوتىپ، قازاقستاننىڭ EPS پلاتفورماسىنا قوسىلۋ مۇمكىندىگى تالقىلاندى. بۇل ەڭبەك ميگرانتتارىنا رۇقسات بەرۋ جۇيەسى، قازىر وڭتۇستىك كورەيا تاراپىنان رەسمي جاۋاپتى كۇتىپ وتىرمىز، - دەدى ولجاس انافين ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپاءسوز ءماسليحاتىندا.
سونداي-اق ەڭبەك ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى قازاقستاننان شەتەلگە زاڭسىز بارعان جۇمىسشىلار كوشى- قون اعىنى جۇيەسى ارقىلى باقىلاۋدا بولاتىنىن ايتىپ وتىر.
- شەتەلدە 183 كۇننەن ارتىق جۇرگەن بارلىق ازاماتتى تىركەيمىز، ەگەر باسقا مەملەكەت اۋماعىندا زاڭسىز جۇرگەنى راستالسا، ولارعا سانكسيالىق شارا قولدانىلادى. كونسۋلدىقتا ءبىزدىڭ ازاماتتارمەن تىكەلەي جۇمىس ىستەيتىن پوليسيا اتتاشەلەرى بار، - دەيدى ول.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستاندىقتاردىڭ وڭتۇستىك كورەيادا زاڭدى جۇمىس ىستەۋ ماسەلەسى بۇرىننان كوتەرىلىپ كەلەدى.