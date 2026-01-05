شەتەلدە ميللياردتاعان قارجىسى بار ادامدار قوناق ءۇيدىڭ قاراپايىم بولمەسىندە تۇرۋعا نامىستانبايدى - مەملەكەت باسشىسى
استانا. KAZINFORM - ءىرى بيزنەسمەندەرىمىز قاراپايىمدىلىق، ۇستامدىلىق سياقتى قاسيەتتەرگە ءمان بەرە قويمايدى. بۇل تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بيزنەس - كەز كەلگەن ەلدەگى ەكونوميكانىڭ نەگىزگى تىرەگى. ءبىز ۇزاق جولدى ءجۇرىپ وتتىك. وسى جولدا جۇرت جەكە مەنشىك ينستيتۋتىنا ەشكىم قول سۇقپاۋعا ءتيىس ەكەنىن تۇسىنە باستادى. مەن مەملەكەتتىك بيلىك جۇيەسىندە جوعارى لاۋازىمدى قىزمەتتەردى اتقارا ءجۇرىپ، سوزبەن دە، ىسپەن دە ۇلتتىق بۋرجۋازيانىڭ زاڭدى مۇددەسىن قورعاۋعا تىرىستىم. سەبەبى، ەكونوميكانى وركەندەتۋ جانە مەملەكەتتىڭ قوعامدىق نەگىزدەرىن نىعايتۋ ىسىندە كاسىپكەرلەر ەلەۋلى ءرول اتقاراتىنىن جاقسى تۇسىنەمىن. تاريحي سەبەپتەر مەن ۇلت بولمىسىنداعى ەرەكشەلىكتەرگە بايلانىستى ءىرى بيزنەسمەندەرىمىز قاراپايىمدىلىق، ۇستامدىلىق سياقتى قاسيەتتەرگە ءمان بەرە قويمايتىنى راس، - دەدى پرەزيدەنت.
وسى ورايدا مەملەكەت باسشىسى شۆەيتساريادا جۇمىس ىستەپ جۇرگەندە اسا ءىرى ءارى بەلگىلى كاسىپكەرلەرمەن كەزدەسۋلەر وتكىزگەنىن ەسكە الدى.
- سول كەزدە ولاردىڭ ءوز قاراجاتىن وتە ۇنەمدەپ جۇمسايتىنىن جانە ەلدەن دارالانىپ كوزگە تۇسكىسى كەلمەيتىنىن كورىپ، تاڭعالدىم. ميللياردتاعان قارجىسى بار ادامدار قوناقۇيدىڭ قاراپايىم ءبىر بولمەسىندە تۇرۋعا نامىستانبايدى. جەكە ۇشاقپەن ۇشپاق تۇگىلى، ءبىرىنشى ساناتتاعى ورىندارعا دا وتىرمايدى. ءبىراق، بۇل - ولاردىڭ بويىندا عاسىرلار بويى قالىپتاسقان داعدى.
ال، ءبىزدىڭ كاسىپكەرلەرىمىز ءۇشىن قالىپتى كورىنەتىن ءومىر سالتى كەيدە قوعامنىڭ نارازىلىعىن تۋدىرىپ جاتادى. مۇنداي جاعداي كوپتەگەن ەلدە بار. سول ءۇشىن دە قايىرىمدىلىق قىزمەتى جۇمىس ىستەيدى. بۇل - قوعام مەن بيزنەس اراسىنداعى ءوزارا كەلىسىم ىسپەتتەس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.