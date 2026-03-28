شەتەلدە جۇرگەن قازاقستاندىقتارعا پاسپورت راسىمدەۋ مەرزىمى قىسقارماق
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى شەتەلدە جۇرگەن ازاماتتارعا پاسپورت راسىمدەۋ قىزمەتىنە قاتىستى ەرەجەلەرگە وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى جوبانى ازىرلەدى.
قۇجاتقا سايكەس، مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ مەرزىمىن ايتارلىقتاي قىسقارتۋ كوزدەلىپ وتىر: بۇعان دەيىن 90 جۇمىس كۇنىنە دەيىن سوزىلاتىن ءراسىم ەندى 40 جۇمىس كۇنىنە دەيىن ازايتىلماق. بۇل وزگەرىس ازاماتتارعا قۇجاتتارىن الدەقايدا جىلدام الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار جاڭا جوبا قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەستەندىرۋدى دە قامتيدى. اتاپ ايتقاندا، ەرەجەلەردەن ەسكىرگەن نورمالار مەن سىلتەمەلەر الىنىپ تاستالىپ، «مەملەكەتتىك جانە الەۋمەتتىك جاۋاپتى قىزمەتتەر تۋرالى» زاڭ مەن سيفرلىق كودەكسكە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر ەسكەرىلگەن.
اتالعان قۇجات قازاقستاننىڭ 2029-جىلعا دەيىنگى ۇلتتىق دامۋ جوسپارىن ىسكە اسىرۋعا ارنالعان ۇكىمەتتىڭ ءىس-قيمىل باعدارلاماسى اياسىندا، سونداي-اق 2024-2028-جىلدارعا ارنالعان قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قوعاممەن بىرلەسە قامتاماسىز ەتۋ تۇجىرىمداماسىن جۇزەگە اسىرۋ جوسپارىنا سايكەس ازىرلەنگەن.
بۇعان دەيىن «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى كەيبىر قازاقستاندىقتار قۇجاتتاردى تەگىن راسىمدەي الاتىنىن العا تارتقان بولاتىن.
كورپوراتسيا دەرەگىنشە، كوپبالالى انالار - «التىن القا»، «كۇمىس القا» يەگەرلەرى، سونداي-اق «باتىر انا» اتاعىن العان ايەلدەرگە پاسپورت پەن جەكە كۋالىكتى راسىمدەۋ كەزىندە مەملەكەتتىك باج تولەۋدەن بوساتىلادى.
سونىمەن قاتار جەكە كۋالىك الۋ كەزىندە مەملەكەتتىك باج تولەۋدەن مىنا ساناتتاعى ازاماتتار بوساتىلادى:
كەڭەس وداعىنىڭ باتىرلارى، سوتسياليستىك ەڭبەك ەرلەرى؛
داڭق وردەنىنىڭ ءۇش دارەجەسىمەن جانە ەڭبەك داڭقى وردەنىنىڭ ءۇش دارەجەسىمەن ماراپاتتالعاندار، سونداي-اق «التىن قىران»، «وتان» وردەندەرىنىڭ يەگەرلەرى، «حالىق قاھارمانى»، «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعىنا يە بولعاندار؛
ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرى مەن ولارعا تەڭەستىرىلگەندەر، سونىمەن بىرگە ك س ر و وردەندەرى مەن مەدالدارىمەن ماراپاتتالعان تىل ەڭبەككەرلەرى؛
1941-جىلعى 22-ماۋسىمنان 1945-جىلعى 9-مامىرعا دەيىن كەمىندە التى اي جۇمىس ىستەگەن (قىزمەت ەتكەن)، ءبىراق ماراپاتتالماعان تىل ەڭبەككەرلەرى؛
مۇگەدەكتەر جانە بالا كەزىنەن مۇگەدەك ازاماتتىڭ اتا-اناسىنىڭ ءبىرى؛
قارتتار ءۇيى مەن جالپى ۇلگىدەگى مۇگەدەكتەرگە ارنالعان مەديتسينالىق-الەۋمەتتىك مەكەمەلەردە تۇراتىن قاريالار؛
مەملەكەت قامقورلىعىنداعى بالالار ۇيلەرىندە جانە ينتەرناتتاردا تاربيەلەنىپ جاتقان جەتىم بالالار مەن اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار؛
چەرنوبىل اپاتىنان زارداپ شەككەندەر.