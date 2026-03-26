شەتەلدە جۇرگەن ازاماتتارعا ارنالعان پاسپورت راسىمدەۋ ەرەجەسى جاڭاردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى شەتەلدە جۇرگەن ازاماتتار ءۇشىن پاسپورت راسىمدەۋ مەرزىمىن ەداۋىر قىسقارتۋدى كوزدەيتىن بۇيرىق جوباسىن ازىرلەدى. جاڭا وزگەرىستەرگە سايكەس، مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ۋاقىتى ەكى ەسەگە جۋىق ازايماق.
قولدانىستاعى ەرەجەلەرگە ەنگىزىلەتىن بۇل تۇزەتۋلەر حالىقارالىق ستاندارتتار مەن تسيفرلاندىرۋ تالاپتارىنا نەگىزدەلگەن. وسىلايشا بۇعان دەيىن ايلاپ كۇتەتىن قىزمەت ەندى ساناۋلى اپتا ىشىندە كورسەتىلمەك.
- سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى شەتەلدە جۇرگەن ازاماتتار ءۇشىن پاسپورت راسىمدەۋ مەرزىمىن قىسقارتۋعا باعىتتالعان وزگەرىستەر جوباسىن دايىندادى. وسىلايشا، مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ مەرزىمى 90 جۇمىس كۇنىنەن 40 جۇمىس كۇنىنە دەيىن قىسقارتىلادى. سونىمەن قاتار ەرەجەلەردى قولدانىستاعى زاڭناماعا، اتاپ ايتقاندا «مەملەكەتتىك جانە الەۋمەتتىك جاۋاپتى قىزمەتتەر تۋرالى» زاڭعا جانە تسيفرلىق كودەكسكە سايكەس كەلتىرۋ ءۇشىن رەداكتسيالىق تۇزەتۋلەر ەنگىزىلۋدە، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ايتا كەتەيىك، اتالعان جوبا 6- ساۋىرگە دەيىن اشىق نپا پورتالىندا تالقىلاۋدا بولادى.
بۇعان دەيىن ءتولقۇجاتتى ونلاين قايتا شىعارۋ ىسكە قوسىلاتىنىن جازعان ەدىك.