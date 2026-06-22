شەتەلگە وقۋعا، جۇمىسقا نەمەسە كوشۋگە نيەتتى قازاقستاندىقتارعا قۇجات راسىمدەۋ ءتارتىبى ەسكەرتىلدى
استانا. KAZINFORM - شەتەلدە ءبىلىم الۋدى، جۇمىس ىستەۋدى نەمەسە تۇراقتى تۇرۋدى جوسپارلاپ جۇرگەن قازاقستاندىقتارعا كەيبىر قۇجاتتارىنا الدىن الا اپوستيل قويۋ قاجەت بولۋى مۇمكىن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، شەتەلدە قولدانىلاتىن ءبىرقاتار قۇجاتتىڭ زاڭدى كۇشى بولۋى ءۇشىن وعان اپوستيل ءراسىمىن جاساتۋ تالاپ ەتىلەدى.
- اپوستيل - قۇجاتتىڭ ءتۇپنۇسقالىعىن راستايتىن حالىقارالىق بەلگى. ول گااگا كونۆەنتسياسىنا قوسىلعان مەملەكەتتەردە قۇجاتتىڭ جارامدى ەكەنىن مويىنداتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەتتىڭ» وكىلدەرى.
مەملەكەتتىك كورپوراتسيانىڭ مالىمەتىنشە، بيىل جىل باسىنان بەرى اپوستيل قويىلعان قۇجاتتاردىڭ اراسىندا مىنا ساناتتار كوپ كەزدەسەدى:
- ادىلەت ورگاندارى، مەملەكەتتىك ورگاندار جانە نوتاريۋستار بەرگەن قۇجاتتار؛
- مەكتەپتەر، كوللەدجدەر جانە تەحنيكالىق-كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى بەرگەن قۇجاتتار؛
- پروكۋراتۋرا، تەرگەۋ جانە انىقتاۋ ورگاندارى راسىمدەگەن قۇجاتتار؛
- جوعارى وقۋ ورىندارى مەن جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى بەرگەن قۇجاتتار؛
- سوت ورگاندارى بەرگەن قۇجاتتار.
مەملەكەتتىك كورپوراتسيا ازاماتتارعا شەتەلگە شىعۋ الدىندا قاجەتتى قۇجاتتاردى الدىن الا تەكسەرىپ، راسىمدەۋ جۇمىستارىن ۋاقىتىلى جۇرگىزۋگە كەڭەس بەردى.
ەسكە سالايىق، 20-ماۋسىمدا جوعارى وقۋ ورىندارىنا قۇجات قابىلداۋ باستالدى.