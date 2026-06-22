KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلگە وقۋعا، جۇمىسقا نەمەسە كوشۋگە نيەتتى قازاقستاندىقتارعا قۇجات راسىمدەۋ ءتارتىبى ەسكەرتىلدى

    استانا. KAZINFORM - شەتەلدە ءبىلىم الۋدى، جۇمىس ىستەۋدى نەمەسە تۇراقتى تۇرۋدى جوسپارلاپ جۇرگەن قازاقستاندىقتارعا كەيبىر قۇجاتتارىنا الدىن الا اپوستيل قويۋ قاجەت بولۋى مۇمكىن.

    ا
    Фото: Қарағанды облысы әкімдігі

    مامانداردىڭ ايتۋىنشا، شەتەلدە قولدانىلاتىن ءبىرقاتار قۇجاتتىڭ زاڭدى كۇشى بولۋى ءۇشىن وعان اپوستيل ءراسىمىن جاساتۋ تالاپ ەتىلەدى.

    - اپوستيل - قۇجاتتىڭ ءتۇپنۇسقالىعىن راستايتىن حالىقارالىق بەلگى. ول گااگا كونۆەنتسياسىنا قوسىلعان مەملەكەتتەردە قۇجاتتىڭ جارامدى ەكەنىن مويىنداتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەتتىڭ» وكىلدەرى.

    مەملەكەتتىك كورپوراتسيانىڭ مالىمەتىنشە، بيىل جىل باسىنان بەرى اپوستيل قويىلعان قۇجاتتاردىڭ اراسىندا مىنا ساناتتار كوپ كەزدەسەدى:

    - ادىلەت ورگاندارى، مەملەكەتتىك ورگاندار جانە نوتاريۋستار بەرگەن قۇجاتتار؛

    - مەكتەپتەر، كوللەدجدەر جانە تەحنيكالىق-كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى بەرگەن قۇجاتتار؛

    - پروكۋراتۋرا، تەرگەۋ جانە انىقتاۋ ورگاندارى راسىمدەگەن قۇجاتتار؛

    - جوعارى وقۋ ورىندارى مەن جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى بەرگەن قۇجاتتار؛

    - سوت ورگاندارى بەرگەن قۇجاتتار.

    مەملەكەتتىك كورپوراتسيا ازاماتتارعا شەتەلگە شىعۋ الدىندا قاجەتتى قۇجاتتاردى الدىن الا تەكسەرىپ، راسىمدەۋ جۇمىستارىن ۋاقىتىلى جۇرگىزۋگە كەڭەس بەردى.

    ەسكە سالايىق، 20-ماۋسىمدا جوعارى وقۋ ورىندارىنا قۇجات قابىلداۋ باستالدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور