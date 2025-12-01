شەتەلگە وقۋعا جىبەرەمىز دەگەن جەلەۋمەن 152 ميلليون تەڭگە جىمقىرعان ورتالىق باسشىسى سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا تۇرعىنى ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا قىزمەت كورسەتەمىز دەگەن جەلەۋمەن 52 ازاماتتىڭ جالپى سوماسى 152 ميلليون تەڭگە قاراجاتىن يەمدەنگەن. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ءمالىم ەتتى.
- كىنالى ءبىلىم بەرۋ ورتالىعىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى بولا تۇرا، الەۋمەتتىك جەلىدەگى اككاۋنتتار جانە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جارنامالار ارقىلى ازاماتتارعا شەتەلدە وقىتۋدى ۇيىمداستىرۋ جەلەۋىمەن ەۋروپالىق جوعارعى وقۋ ورىندارىنا ءتۇسىرۋدى جانە شەتەلدە ءبىر جىلدىق ءتىل بىلىمىنەن بوساتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن حالىقارالىق سەرتيفيكاتتاردى بەرۋگە ۋادە ەتىپ كۋرستارعا جازىلۋدى ۇسىنعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
الايدا ۋادە ەتىلگەن سەرتيفيكاتتار بەرىلمەگەن، ال شەت ەلگە وقۋعا ءتۇسۋ ءىس جۇزىندە ورىندالماعان. سونىمەن قاتار سوتتالعاننىڭ كومپانياسىندا كورسەتىلگەن سالادا قىزمەتتى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن حالىقارالىق اككرەديتاتسيا بولماعانى انىقتالدى.
ماسەلەن، حالىقارالىق سەرتيفيكاتتى الىپ، بالاسىن ەۋروپادا ءبىلىم الۋعا دايىنداتۋعا نيەت بىلدىرگەن جابىرلەنۋشىلەردىڭ ءبىرى 3 ميلليون تەڭگەگە جۋىق شىعىندالعان. كىنالىنىڭ وزىنە جۇكتەلگەن مىندەتتەرىن ورىنداۋعا مۇمكىندىگى بولماعانى، ال جابىرلەنۋشىلەرمەن كەلىسىم- شارتتى قىلمىستىق نيەتىن ورىنداۋ ماقساتىندا جاساعاندىعى جانە ۇرلانعان اقشا قاراجاتىن ءوزىنىڭ جەكە قاجەتتىلىكتەرىنە پايدالانعانى دالەلدەندى.
سوتتالعان ءوز كىناسىن مويىندامادى. سوت ۇكىمىمەن كىنالى 7 جىلعا وقۋ ورىندارىن ۇيىمداستىرۋعا بايلانىستى قىزمەتپەن اينالىسۋ قۇقىعىنان ايىرىلا وتىرىپ، 6 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا سوتتالدى. جابىرلەنۋشىلەردىڭ ازاماتتىق تالاپتارى قاناعاتتاندىرىلدى.
استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى الاياقتىق جاساعانى ءۇشىن مۇلكىن تاركىلەي وتىرىپ، 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى كوزدەلگەنىن نازارعا سالادى.