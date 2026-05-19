شەتەلدە تۇرىپ تا زەينەتاقى الۋعا بولادى - كونستيتۋتسيالىق سوت
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق سوت قازاقستاننان تىس جەرگە تۇراقتى تۇرۋعا كەتكەن ازاماتتاردىڭ زەينەتاقى تولەمدەرىنە قاتىستى ماسەلەلەردى ءتۇسىندىردى.
كونستيتۋتسيالىق سوت شىعىس قازاقستان وبلىستىق سوتىنىڭ الەۋمەتتىك كودەكستىڭ 196-بابى 1-تارماعىنىڭ، 202-بابى 2-تارماعىنىڭ، 204-بابى 3-تارماعى 2) تارماقشاسىنىڭ جانە زەينەتاقىمەن قامسىزداندىرۋدىڭ راسىمدىك ماسەلەلەرىن رەتتەيتىن، 2023-جىلعى 22-ماۋسىمداعى № 232 قاعيدالاردىڭ 5-تارماعى بەسىنشى بولىگىنىڭ كونستيتۋتسيالىلىعىن تەكسەرۋ تۋرالى ۇسىنۋىن قارادى.
ۇسىنىس ەنگىزۋگە اتالعان نورمالاردىڭ ءوزارا بايلانىستا ازاماتتىڭ مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى مەن جاسىنا بايلانىستى زەينەتاقى تولەمىن تاعايىنداۋ جانە الۋ قۇقىعىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قازاقستان اۋماعىندا تۇراقتى تۇرۋى شارت، ال بۇل كونستيتۋتسيانىڭ 14-بابى مەن 28-بابىنىڭ 1-تارماعىنىڭ ەرەجەلەرىنە قايشى كەلەدى دەپ پايىمداعان ازاماتشانىڭ ءوتىنىشى نەگىز بولدى.
كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ ۇستانىمى
- ۇسىنىلعان ماتەريالداردى زەردەلەپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى قۇقىق نورمالارىن تالداعاننان كەيىن كونستيتۋتسيالىق سوت زەينەتاقى تولەمدەرى ءوزىنىڭ قۇقىقتىق تابيعاتى بويىنشا ادامنىڭ تۇرعىلىقتى جەرىنە ەمەس، تاپ وسى بەلگىلى ءبىر جاسقا تولۋىنا جانە سوعان قاراي الەۋمەتتىك وسالدىعىنىڭ تۋىنداۋىنا بايلانىستى تولەنەتىن تولەم بولىپ ەسەپتەلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كونستيتۋتسيا نورمالارىن جۇيەلى ءتۇسىندىرۋدى نەگىزگە الا وتىرىپ، كونستيتۋتسيالىق سوت كودەكستىڭ 196-بابى 1-تارماعىنىڭ ەرەجەلەرىندە زەينەتاقىمەن قامسىزداندىرۋعا زاڭدى قۇقىقتىڭ تۋىنداۋى ءۇشىن ەل اۋماعىندا مىندەتتى تۇردە تۇرۋ شارتىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىنا بەلگىلەنۋى كوزدەلمەيدى دەپ اتاپ وتكەن.
- كودەكستىڭ 202-بابىنىڭ 2-تارماعىندا جانە 204-بابى 3-تارماعىنىڭ 2) تارماقشاسىندا جاسىنا بايلانىستى زەينەتاقى تولەمدەرىن، مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى تولەمىن جۇزەگە اسىرۋدىڭ جالپى كەزەڭى جانە الۋشىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ شەگىنەن تىس جەرگە تۇراقتى تۇرۋعا كەتۋ فاكتىسى انىقتالعان جاعدايدا ولاردىڭ توقتاتىلۋى ايقىندالادى، - دەپ حابارلادى قۇزىرلى ورگاننان.
كودەكستىڭ وسى ەرەجەلەرىندە اتالعان فاكت زەينەتاقى تولەمدەرىن تاعايىنداۋ كەزىندە مۇنداي تالاپ قويىلعان ادامدارعا قاتىستى عانا زاڭدىق مانگە يە جانە وسى تولەمدەردىڭ توقتاتىلۋىنا اكەپ سوعادى.
كونستيتۋتسيالىق سوت كودەكستىڭ 202-بابى 2-تارماعىنىڭ جانە 204-بابى 3-تارماعى 2) تارماقشاسىنىڭ كونستيتۋتسيا ەرەجەلەرىنە سايكەس كەلمەيتىنى بەلگىلى بولدى.
- قاعيدالاردىڭ 5-تارماعى بەسىنشى بولىگىنىڭ داۋ ايتىلىپ وتىرعان ەرەجەلەرى ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ زاڭ تالاپتارىنا سايكەستىگىن راستاۋ تەتىگىمەن بايلانىستى جانە زەينەتاقى تاعايىنداۋعا تىيىم سالۋلاردى، شەكتەۋلەردى قامتىمايدى، وسىعان بايلانىستى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىنى كورسەتىلىپ وتىرعان بولىگىندە كونستيتۋتسياعا سايكەس كەلمەيدى دەپ تانۋعا نەگىزدەر جوق. ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگانعا اتالعان اكتىگە ناقتىلاۋ سيپاتىندا تۇزەتۋلەر ەنگىزۋ ۇسىنىلدى، - دەلەنگەن حابارلامادا.
تەكسەرۋ ناتيجەسى بويىنشا كونستيتۋتسيالىق سوت مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى تولەمىن جانە جاسىنا بايلانىستى زەينەتاقى تولەمىن تاعايىنداۋ جانە الۋ قۇقىعىن ىسكە اسىرعان كەزدە وسى تولەمدەردى تاعايىنداۋ ءۇشىن زاڭدا بەلگىلەنگەن بارلىق باسقا شارتتارعا سايكەس كەلگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا تۇراقتى تۇرۋ تۋرالى تالاپ قويىلمايتىنىن حابارلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە- ءمينيسترى ەربول تۇياقبايەۆ زەينەتاقى جيناعىنىڭ ەڭ تومەن جەتكىلىكتى شەگىن ايقىنداۋ ادىستەمەسىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋگە قاتىستى تۇسىنىك بەرگەن بولاتىن.