شەتەلدە قيىندىققا تاپ بولعان قازاقستاندىقتار كوبەيدى - مينيسترلىك ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - شەتەلگە شىققان قازاقستاندىقتاردىڭ ۆيزالىق جانە كوشى-قون تالاپتارىن ساقتاماۋى ءتۇرلى قيىندىقتارعا اكەلىپ جاتىر. سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى سوڭعى ۋاقىتتا ەلدە ءجۇرۋ مەرزىمىن بۇزۋ، دەكلاراتسيالانباعان تاۋار الىپ ءوتۋ جانە ترانزيت تالاپتارىن ساقتاماۋ سياقتى جاعدايلار جيىلەگەنىن مالىمدەدى.
- بۇل رەتتە ەڭ الدىمەن، ەلدە بولۋ مەرزىمدەرىن بۇزۋ، تىيىم سالىنعان نەمەسە دەكلاراتسيالانباعان تاۋارلاردى الىپ وتۋگە ارەكەت جاساۋ، سونداي-اق شەت مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىندا ترانزيتپەن ءوتۋ جانە بولۋ قاعيدالارىن ساقتاماۋ جاعدايلارى ءسوز بولىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى وتانداستارىمىزدى شەتەلگە شىعۋ الدىندا باراتىن ەلدىڭ، سونداي-اق ترانزيت ارقىلى وتەتىن مەملەكەتتەردىڭ زاڭناماسىن، ۆيزالىق جانە كوشى-قون تالاپتارىن مۇقيات زەردەلەۋگە شاقىرامىز، - دەدى ق ر س ءى م رەسمي وكىلى ج. ۇسەنوۆ استانادا وتكەن اپتالىق بريفينگتە.
ونىڭ ايتۋىنشا، پاسپورتتاردىڭ، ۆيزالاردىڭ، ەلدە بولۋعا بەرىلگەن رۇقساتتاردىڭ جانە باسقا دا قاجەتتى قۇجاتتاردىڭ جارامدىلىق مەرزىمدەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارعان ءجون.
- مەديتسينالىق ساقتاندىرۋدى راسىمدەۋدى، اۋە بيلەتتەرىن تەك رەسمي سەرۆيستەر ارقىلى ساتىپ الۋدى، اۋە كومپانيالارىنىڭ باگاج بەن ترانزيتكە قاتىستى تالاپتارىن ساقتاۋدى، قۇجاتتى ءۇشىنشى تۇلعالارعا بەرمەۋدى، سونداي-اق ىشىندەگى زاتتاردىڭ مازمۇنىنا تولىق كوز جەتكىزبەگەن جاعدايدا بوگدە ادامداردىڭ سومكەلەرىن، سالەمدەمەلەرىن جانە باسقا دا زاتتارىن الىپ جۇرۋدەن باس تارتۋدى ۇسىنامىز، - دەدى جانبولات ۇسەنوۆ.
شەتەلگە جۇمىس ىستەۋ، ءبىلىم الۋ نەمەسە ەمدەلۋ ماقساتىندا شىعاتىن ازاماتتار بارلىق قاجەتتى قۇجاتتاردىڭ، شاقىرۋلاردىڭ، ەڭبەك شارتتارىنىڭ جانە رۇقساتتاردىڭ زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس دۇرىس راسىمدەلگەنىنە الدىن الا كوز جەتكىزۋى قاجەت.
- جاپپاي توپتىق ساپارلاردى ۇيىمداستىرۋشىلارمەن ۋاعدالاستىقتى تەكسەرۋ، سونداي-اق كەلەڭسىز جاعدايلارعا ارنايى ءىس-قيمىلداردى جوسپارلاۋ وتە ماڭىزدى. مىسال رەتىندە جاقىندا بولعان رەزونانستى احۋالدى اتاپ وتۋگە بولادى. وندا 200 دەن استام قازاقستاندىق ستۋدەنت ا ق ش- تا ءۇيسىز-كۇيسىز قالعان بولاتىن. باقىتىمىزعا وراي قازىرگى ۋاقىتتا بارلىعى دا قازاقستانعا ورالدى.
قازاقستاننىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرى مەن كونسۋلدىق مەكەمەلەرى ءوز قۇزىرەتى شەگىندە ازاماتتارعا قاجەتتى كونسۋلدىق-قۇقىقتىق كومەك كورسەتەتىنىن ەرەكشە اتاپ وتكىمىز كەلەدى. سونىمەن بىرگە بولۋ ەلىنىڭ زاڭناماسىن ساقتاۋ جانە بەلگىلەنگەن تالاپتاردى ورىنداۋ ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك تىكەلەي ازاماتتىڭ وزىنە جۇكتەلەدى، - دەدى ق ر س ءى م رەسمي وكىلى.
بۇعان دەيىن ق ر س ءى م رەسمي وكىلى گرۋزيادا رۇقساتسىز جۇمىس ىستەگەندەر 5 جىلعا دەيىن ەلدەن شىعارىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى.
ال تايلاند قازاقستان ازاماتتارىنىڭ ۆيزاسىز ءجۇرۋ مەرزىمىن قىسقارتقان.