شەتەلدەن قازاقستانعا كىرسەڭىز 10 كۇندە تىركەلىپ ۇلگەرىڭىز - پروكۋراتۋرا ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى ەلوردادا تىركەۋسىز تۇرعانى ءۇشىن 41906 ادام جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تىركەۋسىز نە جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتارسىز تۇرۋ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋ.
- جىل باسىنان بەرى ەلوردادا تىركەۋسىز تۇرعانى ءۇشىن 41906 ادام جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ولاردىڭ 533 ءى اكىمشىلىك جازا قولدانىلعاننان كەيىن ءبىر جىل ىشىندە قۇقىق بۇزۋشىلىقتى قايتالاپ جاساعان، - دەلىنگەن استانا قالاسى پروكۋراتۋراسى حابارلاماسىندا.
شەتەلدەن قازاقستانعا كەلگەن ازاماتتار كەلگەن كۇننەن باستاپ كۇنتىزبەلىك 10 كۇن ىشىندە تىركەلۋگە مىندەتتى.
پروكۋراتۋرا ەلوردا تۇرعىندارىن ازاماتتاردىڭ تىركەۋسىز جانە قۇجاتتارسىز تۇرۋىنا جول بەرمەۋگە شاقىرادى. سونداي-اق اتالعان تالاپتاردى بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 492-بابىنا سايكەس 20 ا ە ك- كە دەيىنگى ايىپپۇل تۇرىندەگى اكىمشىلىك جاۋاپتىلىقتىڭ كوزدەلگەنىن ەسكەرتەدى.
ايتا كەتەلىك «رەزەڭكە پاتەرلەر»: زاڭگەر پاتەرگە قانشا ادامدى تىركەۋگە بولاتىنىن تۇسىندىرگەن ەدى.