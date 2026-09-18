KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەتەلدەن قازاقستانعا كىرسەڭىز 10 كۇندە تىركەلىپ ۇلگەرىڭىز - پروكۋراتۋرا ەسكەرتۋ جاسادى

    استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى ەلوردادا تىركەۋسىز تۇرعانى ءۇشىن 41906 ادام جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.

    ا
    Фото: Kazinform/ЖИ

    قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تىركەۋسىز نە جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتتارسىز تۇرۋ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋ.

    - جىل باسىنان بەرى ەلوردادا تىركەۋسىز تۇرعانى ءۇشىن 41906 ادام جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ولاردىڭ 533 ءى اكىمشىلىك جازا قولدانىلعاننان كەيىن ءبىر جىل ىشىندە قۇقىق بۇزۋشىلىقتى قايتالاپ جاساعان، - دەلىنگەن استانا قالاسى پروكۋراتۋراسى حابارلاماسىندا.

    شەتەلدەن قازاقستانعا كەلگەن ازاماتتار كەلگەن كۇننەن باستاپ كۇنتىزبەلىك 10 كۇن ىشىندە تىركەلۋگە مىندەتتى.

    پروكۋراتۋرا ەلوردا تۇرعىندارىن ازاماتتاردىڭ تىركەۋسىز جانە قۇجاتتارسىز تۇرۋىنا جول بەرمەۋگە شاقىرادى. سونداي-اق اتالعان تالاپتاردى بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 492-بابىنا سايكەس 20 ا ە ك- كە دەيىنگى ايىپپۇل تۇرىندەگى اكىمشىلىك جاۋاپتىلىقتىڭ كوزدەلگەنىن ەسكەرتەدى.

    ايتا كەتەلىك «رەزەڭكە پاتەرلەر»: زاڭگەر پاتەرگە قانشا ادامدى تىركەۋگە بولاتىنىن تۇسىندىرگەن ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور