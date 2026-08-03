شەتەلگە جۇمىس ىستەتەۋگە بارعان اقتوبەلىك 125 جىلعا سوتتالدى
اقتوبە. KAZINFORM - راشيد كاديروۆ گرەكيا تۇرمەسىندە وتىر. ميگرانتتاردى زاڭسىز تاسىمالداعان ءۇشىن ايىپتالعان اقتوبەلىكتىڭ اناسى نۇرحان قادىروۆا بالاسىن ەلگە ەكستراديسيالاۋدى سۇرادى.
اقتوبە قالاسىنىڭ تۇرعىنى راشيد قادىروۆ مەكتەپ ءبىتىرىپ، اسكەري بورىشىن وتەپ، ۇيلەنىپ، از-ماز كولىك جوندەۋ ورنىندا ەڭبەك ەتكەن. كەيىن ەشكىمگە ايتپاستان جۇمىس ىزدەپ، تۇركياعا اتتاندى.
- ۇلىم 2024 -جىلى ماعان ايتپاستان كەتىپ قالدى. ونىڭ تۇركيا ەلىنە جۇمىسقا ورنالاسامىن دەپ كەتكەنىن نەمەرەمنەن ءبىلدىم. ول اۋەجايعا تاكسي شاقىرىپ بەرگەن ەكەن. ارادا 4-5 اي وتكەندە وزگە نومىردەن قوڭىراۋ شالدى. «مەن گرەكيادا تۇرمەگە ءتۇسىپ قالدىم» دەپ ايتتى. جۇمىس بەرۋشىلەر الداپ تۇسىرگەن. سوت بولىپ، وعان 125 جىل جازا كەسىلدى. ەندى تاعى ءبىر سوت بولىپ، سوندا ءىس قايتا قارالادى ەكەن. ءبىز ۇلىمىزدى ەلگە اكەلگىمىز كەلەدى. سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە دە وتىنىش بەرىپ وتىرمىز، - دەدى نۇرحان قادىروۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇلى الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى تاراعان حابارلاماعا سەنىپ، جۇمىسقا بارادى. ءتىپتى جۇمىس بەرۋشىلەر جولاقىسىن دا تولەگەن.
- ول شەتەلگە مۇلدە شىعىپ كورمەگەن بالا. ولاردىڭ ءتىلىن، اعىلشىنشا بىلمەيدى. قازاق جانە ورىس تىلدەرىن عانا مەڭگەرگەن. بارىپ، ءبىر قىلمىستىق توپقا تاپ بولعان سياقتى. ول تۇركيادا تۋريستەردى تاسىمالداپ ءجۇرمىن دەپ ويلاپ گرەكيا جەرىنەن شىققان. سول جەردە ۇستالىپ، ءتىل بىلمەسە دە قورىققانىنان قۇجاتتارعا قول قويا بەرگەن. تۋريست دەگەنى ميگراتتار ەكەن. وندا ءتىپتى رەسەي، وزبەكستان، قىرعىزستاننان دا ادامدار وتىر. وزگە ەلدە جۇرگەن بالامنىڭ جاعدايىن ويلاپ، نە ىستەرىمىزدى بىلمەي ءجۇرمىز، - دەدى اناسى.
Kazinform ءتىلشىسى س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتىنە حابارلاستى. مينيسترلىك قۇقىقتىق كومەك كورسەتىپ جاتىر.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى گرەكيادا جازاسىن وتەپ جاتقان قازاقستان ازاماتى تۋرالى حاباردار. اتالعان ازامات گرەكيا سوتىنىڭ شەشىمىمەن زاڭسىز ميگرانتتاردى تاسىمالداعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى كوزدەيتىن باپ بويىنشا سوتتالعان. بۇل ارەكەت جەرگىلىكتى زاڭعا سايكەس، اۋىر قىلمىستار ساناتىنا جاتادى.
گرەكياداعى ديپلوماتتارىمىز ازاماتقا ءوز قۇزىرەتتەرى شەڭبەرىندە قاجەتتى كونسۋلدىق-قۇقىقتىق كومەك كورسەتۋدە. ماسەلە مينيسترلىكتىڭ باقىلاۋىندا، - دەپ حابارلادى س ءى م.