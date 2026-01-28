شەتەل ازاماتتارىنىڭ زاڭسىز كەلۋىن ۇيىمداستىرعان ادامدار قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى زاڭسىز كوشى-قون ارناسىن توقتاتتى. بۇل تۋرالى ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ءبىرقاتار وڭىردە زاڭسىز كوشى-قون ارنالارىنىڭ جولىن كەسۋ، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك شەكاراسىن زاڭسىز كەسىپ ءوتۋ فاكتىلەرىن انىقتاۋ بويىنشا جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىن وتكىزدى.
اتاپ ايتقاندا، 22 -قاڭتاردا پاۆلودار وبلىسىندا كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قازاقستان ازاماتتارى مەن جاقىن شەت ەلدەر ازاماتتارىن ۇستادى.
ولار سىياقى ءۇشىن قازاقستان اۋماعى ارقىلى مەملەكەتتىك شەكارانى زاڭسىز كەسىپ ءوتۋدى ۇيىمداستىرعان.
26 -قاڭتاردا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا رەسپۋبليكادان شىعارىلىپ، ەلگە كىرۋگە تىيىم سالىنعان شەتەلدىك ازامات ۇستالدى. ول تەگىن اۋىستىرىپ ەلگە قايتا كىرگەن. سول كۇنى اقمولا وبلىسىنىڭ قوسشى قالاسىندا جالعان قۇجاتتار جاساۋ ارقىلى شەتەل ازاماتتارىنىڭ قازاقستاندا بولۋىن ۇيىمداستىرعان توپ ۇستالدى.
جالپى كۇدىكتىلەردەن اۆتوكولىكتەر، قاردا جۇرەتىن تەحنيكا، شەتەلدىك پاسپورتتار، فلەش-كارتالار، ءارتۇرلى ورگتەحنيكا جانە مەديتسينالىق مەكەمەلەردىڭ مورلەرى تاركىلەندى.
نەگىزگى ۇيىمداستىرۋشىلار سوت سانكسياسىمەن قاماۋعا الىندى.
اتالعان فاكتىلەر بويىنشا قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 392-بابى جانە 394-بابى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت كوشى-قون ۇدەرىستەرىن جاپپاي سيفرلاندىرۋدى وتە وزەكتى ماسەلە رەتىندە اتاعان ەدى.