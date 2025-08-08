ق ز
    19:31, 08 - تامىز 2025 | GMT +5

    شەرزاتتىڭ اعاسىنىڭ ولىمىنە قاتىستى تەرگەۋ نەلىكتەن توقتادى - پروكۋراتۋرانىڭ جاۋابى

    قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى Kazinform ساۋالىنا جاۋابىندا نۇرقانات عايىپبايەۆتىڭ ولىمىنە قاتىستى تەرگەۋ نەلىكتەن توقتاعانىن ءتۇسىندىردى.

    Сотта Шерзаттың ағасы Нұрқанат Ғайыпбаевтың тергеу кезіндегі бейнежазбасы көрсетілді
    Фото: Видеодан алынған скрин

    وبلىستىق پروكۋراتۋرا جاۋابىنا سايكەس، الماتى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ تەرگەۋ باسقارماسى ن. عايىپبايەۆتىڭ ءولىمى بويىنشا قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 105-باپتىڭ 1-بولىگىمەن (ءوزىن-ءوزى ولتىرۋگە دەيىن جەتكىزۋ) تىركەلگەن قىلمىستىق ءىس اياسىنداعى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدى اياقتاعان.

    - سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ بارىسىندا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايلارىن جان-جاقتى، تولىق جانە وبەكتيۆتى انىقتاۋ ءۇشىن قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلدى. جينالعان دالەلدەر، ساراپتاما قورىتىندىلارى جانە وزگە دە ماتەريالدار نەگىزىندە ن. عايىپبايەۆتىڭ ءولىمى وزىنە- ءوزى قول سالۋ (سۋيتسيد) سالدارىنان بولعانى انىقتالدى. ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ ىقپالىمەن وزىنە- ءوزى قول سالۋعا يتەرمەلەۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جوق. سول سەبەپتى، تەرگەۋ ورگانىمەن وسى جىلدىڭ 17 -ماۋسىمىندا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ ق پ ك- ءنىڭ تالاپتارىنا سايكەس توقتاتىلدى، - دەلىنگەن پروكۋراتۋرا جاۋابىندا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن شەرزاتتىڭ اعاسى عايىپبايەۆتىڭ ولىمىنە قاتىستى تەرگەۋ توقتاتىلعانىن جازعانبىز.

    بىلتىر 4 -قازان كۇنى توبەلەستەن 16 جاستاعى شەرزات پولات قازا بولدى.

    2024 -جىلدىڭ 12- قازانىندا قارا جامىلعان وتباسىنىڭ ءۇيى ورتەنىپ كەتتى. الماتى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بوتەننىڭ مۇلكىن قاساقانا جويۋ فاكتىسى بويىنشا ءىس قوزعادى.

    2024 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا تالعار ماڭىندا شەرزات پولاتتىڭ اعاسى ءولى تابىلدى.

    شەرزات ولىمىنە قاتىستى 9 ادام 23 جىلدان 1,5 جىلعا دەيىن سوتتالدى.

    سوتتالعان دۋمان ىسقاق جازاسىن وتەۋىنە بايلانىستى بوستاندىققا شىقتى. ال ءىس بويىنشا اپەللياتسيالىق سوت 18 -تامىز كۇنى ساعات 11:00- دە وبلىستىق سوت عيماراتىندا وتەدى.

