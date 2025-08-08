شەرزاتتىڭ اعاسىنىڭ ولىمىنە قاتىستى تەرگەۋ نەلىكتەن توقتادى - پروكۋراتۋرانىڭ جاۋابى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى Kazinform ساۋالىنا جاۋابىندا نۇرقانات عايىپبايەۆتىڭ ولىمىنە قاتىستى تەرگەۋ نەلىكتەن توقتاعانىن ءتۇسىندىردى.
وبلىستىق پروكۋراتۋرا جاۋابىنا سايكەس، الماتى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ تەرگەۋ باسقارماسى ن. عايىپبايەۆتىڭ ءولىمى بويىنشا قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 105-باپتىڭ 1-بولىگىمەن (ءوزىن-ءوزى ولتىرۋگە دەيىن جەتكىزۋ) تىركەلگەن قىلمىستىق ءىس اياسىنداعى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدى اياقتاعان.
- سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ بارىسىندا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايلارىن جان-جاقتى، تولىق جانە وبەكتيۆتى انىقتاۋ ءۇشىن قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلدى. جينالعان دالەلدەر، ساراپتاما قورىتىندىلارى جانە وزگە دە ماتەريالدار نەگىزىندە ن. عايىپبايەۆتىڭ ءولىمى وزىنە- ءوزى قول سالۋ (سۋيتسيد) سالدارىنان بولعانى انىقتالدى. ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ ىقپالىمەن وزىنە- ءوزى قول سالۋعا يتەرمەلەۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جوق. سول سەبەپتى، تەرگەۋ ورگانىمەن وسى جىلدىڭ 17 -ماۋسىمىندا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ ق پ ك- ءنىڭ تالاپتارىنا سايكەس توقتاتىلدى، - دەلىنگەن پروكۋراتۋرا جاۋابىندا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن شەرزاتتىڭ اعاسى عايىپبايەۆتىڭ ولىمىنە قاتىستى تەرگەۋ توقتاتىلعانىن جازعانبىز.
بىلتىر 4 -قازان كۇنى توبەلەستەن 16 جاستاعى شەرزات پولات قازا بولدى.
2024 -جىلدىڭ 12- قازانىندا قارا جامىلعان وتباسىنىڭ ءۇيى ورتەنىپ كەتتى. الماتى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى بوتەننىڭ مۇلكىن قاساقانا جويۋ فاكتىسى بويىنشا ءىس قوزعادى.
2024 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا تالعار ماڭىندا شەرزات پولاتتىڭ اعاسى ءولى تابىلدى.
شەرزات ولىمىنە قاتىستى 9 ادام 23 جىلدان 1,5 جىلعا دەيىن سوتتالدى.
سوتتالعان دۋمان ىسقاق جازاسىن وتەۋىنە بايلانىستى بوستاندىققا شىقتى. ال ءىس بويىنشا اپەللياتسيالىق سوت 18 -تامىز كۇنى ساعات 11:00- دە وبلىستىق سوت عيماراتىندا وتەدى.