شەرزات ىسىندە كۋاگەر قىزداردىڭ ارەكەتىندە قىلمىس قۇرامى جوق - سادەنوۆ
استانا. KAZINFORM - شەرزات پولاتتىڭ ولىمىنە قاتىستى ىستە كۋاگەر بولعان د. جاقسىگەلدى مەن ە. نۇربەكوۆانىڭ ارەكەنتىندە قىلمىس قۇرامى جوق. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ ايتتى.
- قىلمىستىڭ ءىس جۇزىندە بولعانى انىق. باستاپقىدا-اق ءبارىن انىقتاپ، ۇستادىق. ءيا، قايعىلى جايت، اۋىر قىلمىس. بىردەن باستاپقى باعا بەردىك. اتاپ ايتقاندا، اتالعان ازاماتتارعا قاتىستى قىلمىس قۇرامى ول جەردە بولمادى. ارينە، ءبىز سوت قاۋلىسىن الىپ، تىڭعىلىقتى قاراپ شىقتىق. ول جەردە قىلمىس قۇرامى جوق. ولار كۋاگەر رەتىندە بولدى. بۇل باسىنان-اق انىق ەدى. دەگەنمەن، تىڭعىلىقتى تەكسەردىك، - دەدى ەرجان سادەنوۆ ىشكى ىستەر مينيسترلىگىندە وتكەن ۇكىمەت ساعاتىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ەسكە سالايىق، بىلتىر 4-قازان كۇنى توبەلەستەن 16 جاستاعى شەرزات پولات قازا بولدى.
سوت ۇكىمىمەن 16 جاستاعى شەرزات پولاتتىڭ ولىمىنە قاتىستى 9 ادام 23 جىلدان 1,5 جىلعا دەيىن سوتتالدى.
وسىدان بىرنەشە كۇن بۇرىن شەرزات پولاتتىڭ ولىمىنە قاتىستى ىستە ءبىرىنشى ساتىداعى سوت د. جاقسىگەلدى، ە. نۇربەكوۆا، ا. كازاكەنوۆ جانە يۋ. رۋزباكيەۆتىڭ ارەكەتتەرىنە پروكۋروردىڭ نازارىن اۋدارۋ تۋرالى جەكە قاۋلى شىعاردى.