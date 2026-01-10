شەرزات سوتىندا تانىلعان پروكۋروردىڭ شەنى ءوستى
الماتى. قازاقپارات - 16 جاستاعى شەرزات پولاتتى ءولتىرۋ جونىندەگى قىلمىستىق ءىس بويىنشا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى دانا سارسەنبايعا ءبىرىنشى سىنىپتى زاڭگەر (ادىلەت كاپيتانى) شەنى بەرىلدى.
سونىمەن قاتار قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋرورىنىڭ بۇيرىعىنا سايكەس، ول «ۇزدىك مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى» توسبەلگىسىمەن ماراپاتتالدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دانا سارسەنباي كاسىبيلىگى جانە سوتتاردا مەملەكەتتىك ايىپتاۋ پوزيتسياسىن جوعارى دەڭگەيدە قولداعانى ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇزدىك مەملەكەتتىك ايىپتاۋشىسى دەپ تانىلعان بولاتىن.
ەسكە سالايىق، 2024 -جىلى تالعار قالاسىنداعى توبەلەستەن 16 جاستاعى شەرزات پولات قايتىس بولدى.
بۇل ءىس بويىنشا وتكەن سوتتا پروكۋرور دانا سارسەنباي 7-23 جىل اراسىندا جازا سۇرادى.
كەيىن جەتىسۋ وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا 9 ايىپتالۋشى سوت ۇكىمى شىقتى.