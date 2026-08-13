شەرحان ايماحان ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدان ارالىق سوتىندا نۇراي سەرىكبايدىڭ ولىمىنە قاتىستى قىلمىستىق ءىس بويىنشا ۇكىم شىقتى.
21 جاستاعى نۇراي سەرىكبايدى اسا قاتىگەزدىكپەن ولتىرگەن، نەكەگە تۇرۋعا ماجبۇرلەگەن جانە اڭدىعان شەرحان ايماحان ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. ول جازاسىن قاۋىپسىزدىك دەڭگەيى جوعارى تۇزەۋ مەكەمەسىندە وتەيدى.
ۇكىمدى سوت ءتوراعاسى سامميدين تەمىراليەۆ جاريالادى. سوت 28 جاستاعى شەرحان ايماحاندى ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ ءۇش بابى بويىنشا كىنالى دەپ تانىدى. اتاپ ايتقاندا:
• 99-باپتىڭ 2-بولىگى، 5-تارماعى - اسا قاتىگەزدىكپەن جاسالعان ادام ءولتىرۋ؛
• 115-1-باپ - ستالكينگ، ياعني زاڭسىز اڭدۋ؛
• 125-1-باپ - نەكەگە تۇرۋعا ماجبۇرلەۋ.
سونداي-اق سوت جابىرلەنۋشى تاراپتىڭ ازاماتتىق تالاپ-ارىزىنا قاتىستى شەشىم قابىلدادى.
نۇراي سەرىكبايدىڭ تۋىستارى سوتتالۋشىدان 15 ميلليون 739 مىڭ 65 تەڭگە ماتەريالدىق شىعىندى جانە 10 ميلليارد تەڭگە مورالدىق زياندى وتەۋدى تالاپ ەتكەن. سونداي-اق وندىرىلگەن قاراجاتتى قايىرىمدىلىققا باعىتتاۋدى سۇراعان.
ۇكىم ازىرگە زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
تاراپتار نە سۇرادى
بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى شەرحان ايماحاندى تاعىلعان ايىپتار بويىنشا كىنالى دەپ تانىپ، وعان قاۋىپسىزدىك دەڭگەيى جوعارى تۇزەۋ مەكەمەسىندە وتەۋ ءۇشىن ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇراعان.
جابىرلەنۋشى تاراپ تا ەڭ جوعارى جازانى تاعايىنداۋدى تالاپ ەتتى. ال قورعاۋ تاراپى كىسى ولىمىنە دەيىنگى ءبىرقاتار ايىپتى داۋلادى.
سوتتاعى سوڭعى سوزىندە شەرحان ايماحان نۇرايدىڭ اتا-اناسى مەن باۋىرلارىنان كەشىرىم سۇراپ، وكىنىش ءبىلدىردى. الايدا ول كىسى ءولتىرۋ ءساتىن ەسىنە تۇسىرە المايتىنىن ايتتى. سوتتالۋشى 15,7 ميلليون تەڭگەدەن استام ماتەريالدىق شىعىندى وتەۋگە كەلىستى. ال 10 ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى مورالدىق وتەماقىنى تولەۋ تالابىن مويىندامادى.
ەسكە سالايىق، 21 جاستاعى نۇراي سەرىكباي بيىل 11 -قاڭتاردا شىمكەنتتە قازا تاپقان. شەرحان ايماحان قىزدى بىرنەشە كۇن بويى ءۇيىنىڭ ماڭىندا اڭدىپ، وعان 35 رەت پىشاق جاراقاتىن سالعان. نۇراي العان جاراقاتتارىنان وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى.
ايماحان ەكى تاۋلىكتەن كەيىن قالا سىرتىنان ۇستالدى. وعان نەكەگە تۇرۋعا ماجبۇرلەۋ، ستالكينگ جانە اسا قاتىگەزدىكپەن ادام ءولتىرۋ باپتارى بويىنشا ايىپ تاعىلدى.
تەرگەۋ بارىسىندا كىسى ولىمىنە دەيىن نۇرايدىڭ ۇزاق ۋاقىت بويى اڭدىعانى انىقتالدى. قايعىلى وقيعادان بىرنەشە اي بۇرىن سوتتالۋشى نۇرايدى الماتىدان شىمكەنتكە ماجبۇرلەپ نەكەگە تۇرعىزۋ ماقساتىندا الىپ كەتكەن. بۇل تۋرالى قىزدىڭ اعالارى ءبىلىپ، پوليتسيا شاقىرعان.
وقيعا ورنىنا كەلگەن تەرگەۋشىلەر ايماحاندى قىزدى الىپ كەتكەنى ءۇشىن جاۋاپقا تارتپاعان. ونىڭ ورنىنا نۇرايعا شەرحان ايماحانعا ەشقانداي شاعىمى جوق ەكەنى تۋرالى بەينەتۇسىنىكتەمە جازدىرعان.
جاس قىزدىڭ ءولىمى قوعامدا ۇلكەن رەزونانس تۋدىردى. مەملەكەت باسشىسى ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا قىز الىپ قاشۋدى قاتىگەز قىلمىس دەپ اتاپ، كىنالىلەر ءادىل جازاسىن الۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.
وسى وقيعادان كەيىن شىمكەنت قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى مەن ونىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلدى. بىرنەشە پوليتسيا قىزمەتكەرى ىشكى ىستەر ورگاندارىنان شىعارىلدى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قىزدىڭ نەكەگە تۇرۋعا ماجبۇرلەگەنى تۋرالى ارىزىن ءتيىستى دەڭگەيدە تىركەمەگەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ سالعىرتتىعىنا قاتىستى بولەك قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
12- ماۋسىمدا تەرگەۋ اياقتالىپ، قىلمىستىق ءىستىڭ 19 تومى شىمكەنت قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنا جولداندى. سوت ۇكىم شىعارعانعا دەيىن التى وتىرىس وتكىزدى.