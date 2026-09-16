ERG ورتالىق ازياداعى العاشقى اۆتوديسك زاۋىتىن اشپاق
استانا. قازاقپارات - ERG مەن Astana Motors تەحنيكالىق سەرىكتەسى - Hyundai SungWoo كومپانياسى بىرلەسىپ، پاۆلوداردا ورتالىق ازياداعى العاشقى تولىق سيكلدى اۆتوكولىك ديسكىلەرىن وندىرەتىن كاسىپورىن اشادى.
سەۋلدە Eurasian Resources Group پەن وڭتۇستىك كورەيانىڭ Hyundai SungWoo Casting كومپانياسى پاۆلوداردا جەڭىل قورىتپادان جاسالاتان اۆتوموبيل ديسكىلەرىن وندىرەتىن زاۋىت سالۋ جوباسىنا قاتىستى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. جوبانىڭ سەرىكتەسى - قازاقستاندىق اۆتووندىرۋشى Astana motors. جوباعا قۇيىلاتىن جالپى ينۆەستيتسيا كولەمى - $50 ميلليون. سەريالىق ءوندىرىستى 2028-جىلى ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. قازاقستان مەن وڭتۇستىك كورەيانىڭ بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوباسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا تانىستىرىلدى.
جاڭا زاۋىت - ورتا ازياداعى اۆتوموبيل ديسكىلەرىن تولىق سيكلدى وندىرەتىن العاشقى كاسىپورىن بولادى. وندىرىستىك تىزبەك 5 كەزەڭدى قامتيدى: بوكسيت پەن (باستاپقى اليۋميني توتىعى) گلينوزەم وندىرۋدەن باستاپ، باستاپقى اليۋميني الۋعا، اليۋميني قورىتپاسىن دايىنداۋعا جانە دايىن اۆتوموبيل ديسكىلەرىن وندىرۋگە دەيىنگى كەزەڭدەر. وسىلايشا، ERG- ءدىڭ قازاقستاندىق اليۋمينيى ەلىمىزدىڭ ىشىندە وڭدەلىپ، اۆتوموبيل ونەركاسىبىنداعى قوسىلعان قۇنى جوعارى دايىن كومپونەنتكە اينالادى.
جوبا اياسىندا اۋدانى 16 مىڭ شارشى مەتر كاسىپورىن سالىنباق. ءبىرىنشى كەزەڭدە وداعى وندىرىستىك قۋات - جىلىنا 500 مىڭ اۆتوموبيل ديسكىسى مەجەسىندە بولادى. زاۋىتتا شامامەن 200 جوعارى بىلىكتى جۇمىس ورنى اشىلادى. جوبانىڭ ەكىنشى كەزەڭىندە ءوندىرىس كولەمىن جىلىنا 1 ميلليون ديسكىگە دەيىن ۇلعايتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- ءبىز بۇل جوبانى - قازاقستاننىڭ اليۋميني ءوندىرىسى سالاسىن دامىتۋداعى كەلەسى قادام دەپ بىلەمىز. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، ءبىز وندىرىستە تولىق قايتا وڭدەۋ ستراتەگياسىن ۇستانىپ كەلەمىز. ءوندىرىستىڭ بارلىق 5 كەزەڭى قازاقستاندا جۇزەگە اسىرىلادى - بوكسيت وندىرۋدەن باستاپ، دايىن اليۋمينيي ديسكىلەرىن شىعارۋعا دەيىن. بۇل قوسىلعان قۇندى ارتتىرۋعا، جاڭا قۇزىرەتتەر قالىپتاستىرۋعا جانە ەلىمىزدەگى ونەركاسىپ كووپەراتسياسىن ودان ءارى دامىتۋعان جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى، - دەدى ERG- ءدىڭ قازاقستانداعى باس ديرەكتورى كۋدرات شاميەۆ.
جوبانىڭ تەحنولوگيالىق سەرىكتەسى - اۆتوموبيل ونەركاسىبىندەگى جەڭىل قورىتپالى ديسك وندىرۋگە ماماندانعان Hyundai SungWoo Casting كومپانياسى. سەرىكتەس جوبانى تەحنولوگيالىق شەشىمدەرمەن جانە وندىرىستىك پروتسەستەردى ۇيىمداستىرۋ، ءوندىرىستى جولعا قويىپ، ساپانى باقىلاۋ سالالارىنداعى ساراپتامالىق تاجىريبەمەن قامتاماسىز ەتەدى.
كاسىپورىننىڭ ونىمدەرى حالىقارالىق اۆتوموبيل ونەركاسىبىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس بولادى. ونىمدەردى قازاقستان نارىعىنا، سونداي-اق ورتالىق ازيا ەلدەرىنە ەكسپورتقا باعىتتاۋ كوزدەلگەن.
جوبانى ىسكە اسىرۋ قازاقستاندىق اليۋمينيدى قايتا وڭدەۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا، اۆتوموبيل ونەركاسىبىندە جاڭا وندىرىستىك قۇزىرەت قالىپتاستىرۋعا جانە جەرگىلىكتى جەتكىزۋشىلەر تىزبەگىن ودان ءارى دامىتۋعا نەگىز بولادى.
قازاقستاندىق اليۋمينيدەن وندىرىلگەن العاشقى سەريالىق اليۋميني ديسكىسىن 2028-جىلى شىعارۋ جوسپارلانىپ وتىر.