ۇشقىر وي مەن تەرەڭ ءبىلىم سىنعا تۇسەتىن دودالاردىڭ بەرەرى مول - قاسىم-جومارت توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى Alem.ai battle جانە AI Governance Cup بايقاۋلارىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ۇشقىر وي مەن تەرەڭ ءبىلىم سىنعا تۇسەتىن مۇنداي دودالاردىڭ بەرەرى مول ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- مازمۇندى ءارى تارتىستى جارىستار ارقىلى جاڭاشىلدىق، ىزدەنىمپازدىق، جاسامپازدىق قۇندىلىقتارى كەڭىنەن دارىپتەلەدى. قوعامدا جاڭا تەحنولوگيالىق مادەنيەت قالىپتاسادى. Alem.ai battle سايىسىنا مەكتەپ وقۋشىلارى، ستۋدەنتتەر، جاس عالىمدار جانە IT سالاسىنىڭ ماماندارى قاتىستى. ولار ءوزارا تاجىريبە الماسىپ، ءبىر-بىرىنە قولداۋ كورسەتتى. بايقاۋ اياسىندا دارىندى ازاماتتارىمىز دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسى، ءبىلىم بەرۋ سالاسى جانە جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىن ۇيرەتۋ ماسەلەسىنە قاتىستى يننوۆاتسيالىق شەشىمدەر ۇسىندى. سوندىقتان بۇل سايىستى وزىق يدەيالاردىڭ باسەكەسى دەسەك، قاتە بولمايدى.
وسىنداي شارالار سىزدەردى كاسىبي تۇرعىدان شىڭدايدى، ەلىمىزدە جانە الەمدە سۇرانىسقا يە بولاتىن ماڭىزدى جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا جول اشادى دەپ سەنەمىن. AI Governance Cup بايقاۋىنىڭ ءدا مان- ماڭىزى ايرىقشا. بۇل سايىستا جاساندى ينتەللەكتىنى مەملەكەتتىك باسقارۋ ىسىنە ەنگىزۋگە ارنالعان ىرگەلى باستامالار ۇسىنىلدى. سونىڭ ىشىندە مەديتسينالىق كۋالاندىرۋ جۇيەسىن اۆتوماتتاندىرۋ، ينتەللەكتۋالدىق پروكۋرورلىق قاداعالاۋ، پەداگوگتەردى قولداۋ جۇيەلەرىن ەرەكشە اتاپ وتۋگە بولادى. مۇنىڭ ءبارى يدەيا نەمەسە پيلوتتىق جوبا دەڭگەيىندە قالىپ قويماۋى كەرەك. نەگىزگى ماقسات — وزىق يدەيالار مەن باستامالاردى مەملەكەتتىك قۇرىلىمداردىڭ قىزمەتىنە كەزەڭ- كەزەڭىمەن ەنگىزىپ، جۇمىستىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ. وسىعان باسا نازار اۋدارۋ قاجەت. وسىنداي بەدەلدى بايقاۋلاردا جۇلدەلى بولۋ — شىن مانىندە، ۇلكەن جەتىستىك. سىزدەردىڭ جەڭىستەرىڭىز — ۇزدىكسىز ىزدەنىس پەن تاباندى ەڭبەكتىڭ جەمىسى ەكەنى ءسوزسىز. بارىڭىزگە شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. مەملەكەت جاڭاشىل، جاسامپاز ازاماتتارعا زور ءۇمىت ارتادى، ءاردايىم قولداۋ كورسەتەدى، — دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇگىندە الەمنىڭ اسا جوعارى جىلدامدىقپەن دامىپ كەلە جاتقانىنا نازار اۋداردى.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، قازىرگىدەي قۇبىلمالى، دۇربەلەڭگە تولى زاماندا باسەكەگە قابىلەتتى ەل بولىپ، كوش سوڭىندا قالماي، وركەنيەتتى ەلگە ساي ءوسىپ-وركەندەي بەرۋ قاجەت.
- ەلىمىزدە وسى باعىتتا ناقتى جۇمىس ىستەلىپ جاتىر. جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قۇرىلدى. جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ءۇشىن زاڭنامالىق نەگىز جاسالىپ، سيفرلىق كودەكس قابىلداندى. «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» زاڭ كۇشىنە ەندى. تاياۋ ارادا قازاقستاننىڭ سيفرلىق دامۋ باعدارىن ايقىندايتىن Digital Qazaqstan ستراتەگياسى بەكىتىلەدى. بارىڭىزگە بەلگىلى، بيىل ەلىمىزدە - «سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى». سوندىقتان الدىمىزدا ءالى دە كوپ جۇمىس بار. شيراق قيمىلداپ، تۇتاس قوعام بولىپ تاباندى ەڭبەك ەتۋىمىز كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قارقىندى دامۋى تاسىلدەردى ۇنەمى جاڭارتىپ وتىرۋدى تالاپ ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ەسەپتەۋىش ينفراقۇرىلىمىن ىلگەرىلەتۋ ماڭىزدى باعىت بولىپ قالا بەرەدى. سۋپەركومپيۋتەر كلاستەرىنىڭ ىسكە قوسىلۋى ەلىمىزدىڭ تەحنولوگيالىق دەربەستىگىن نىعايتۋداعى ايتۋلى ۋاقيعا بولدى. كەلەسى ماقسات - ەلىمىزدە دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعى القابىن قۇرۋ. اتالعان اۋقىمدى جوبانى ىسكە اسىرۋ جاڭا ينۆەستيتسيا تارتۋعا جانە وڭىرلىك تسيفرلىق حاب رەتىندەگى پوزيتسيامىزدى كۇشەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. جاپپاي سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ ەلىمىزدى جان-جاقتى جاڭعىرتۋدىڭ نەگىزگى فاكتورلارىنىڭ ءبىرى سانالادى. بۇل مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنەن باستاپ كرەاتيۆتى يندۋسترياعا دەيىنگى سالالاردى قامتيدى. جازدا استانادا «بولاشاق ويىندارى» وتەدى. ءداستۇرلى ەرەجەلەر مەن كيبەرسپورتتى ۇشتاستىراتىن جارىسقا الەمنىڭ 50 ەلىنەن مىڭعا جۋىق سپورتشى قاتىسادى. جاڭا سپورت ءتۇرى وزىق تەحنولوگيالاردى كۇندەلىكتى تۇرمىسقا جەدەل بەيىمدەۋگە، ەڭ باستىسى، جاستار اراسىندا سپورتتى ناسيحاتتاۋعا جول اشادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنتكە وتاندىق العاشقى كريپتوۆاليۋتامەن تولەۋ ءۇردىسى كورسەتىلدى.