13:02, 07 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ۇشقىشتار ءسابيدى قىزىلورداعا ۇشاقپەن جەتكىزدى
استانا. KAZINFORM - ت ج م «قازاۆياقۇتقارۋ» ۇشقىشتارى جاڭا تۋىلعان ءسابيدى اۋرۋحاناعا جەتكىزدى.
ق ر ت ج م اۋە كەمەسىنىڭ ەكيپاجى قارماقشى اۋدانى تورەتام ەلدى مەكەنىنەن قىزىلوردا قالاسىنا جاڭا تۋىلعان ءسابيدى ەۆاكۋاتسيالاۋدى جەدەل ورىندادى.
جاڭا تۋىلعان ءسابيدى شۇعىل اۋرۋحاناعا جەتكىزۋ قاجەت بولدى.
مەديتسينالىق بريگادانىڭ جانە ۇشقىشتار نازەل نۇرعالييەۆا مەن بەيسەنعالي توعىزبايەۆتىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسىنىڭ ارقاسىندا جاڭا تۋىلعان ءسابي مەديتسينالىق مەكەمەگە قاۋىپسىز ءارى جىلدام جەتكىزىلدى، وندا وعان قاجەتتى كومەك كورسەتىلدى.
ايتا كەتەيىك، پاۆلوداردا دارىگەرلەر جاراقاتپەن تۇسكەن سابيلەر تۋرالى دەرەكتەردى پوليتسياعا بەرە باستادى.