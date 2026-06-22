ۇشقىشسىز اپپاراتتار مەن لازەر ارقىلى اۋە كەمەسىنە كەدەرگى جاساۋ قىلمىس دەپ تانىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اۋە كەمەلەرىنىڭ ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىنە لازەرلىك قۇرىلعىلار نەمەسە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن باعىتتاۋ ارقىلى كەدەرگى كەلتىرگەنى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپتىلىق ەنگىزىلدى.
جاڭا قىلمىستىق كودەكس نورمالارى اۋىر زارداپتارعا بايلانىستى 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن قاراستىرادى. بۇل تۋرالى باس پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
2025-جىلعى 16-شىلدەدە قىلمىستىق كودەكسكە اۋەكەمەسىن باسقارۋعا لازەرلىك قۇرىلعىلاردى نەمەسە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن باعىتتاۋ ارقىلى كەدەرگى كەلتىرگەنى ءۇشىن جاۋاپتىلىقتى كوزدەيتىن وزگەرىستەر ەنگىزىلدى (ق ك- ءنىڭ 352-1-بابى، 2025-جىلعى 16-قىركۇيەكتەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلدى).
اتالعان باپ قىلمىستىق تەرىس قىلىقتان باستاپ اۋىر قىلمىسقا دەيىنگى جاۋاپتىلىقتى كوزدەيدى.
سانكسيالار اۋىر زارداپتار تۋىنداعان جاعدايدا ايىپپۇلدان باستاپ 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا دەيىنگى جازالاردى قامتيدى.
باس پروكۋراتۋرادا كولىكتەگى پوليتسيا دەپارتامەنتى، ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋدى ۇيلەستىرۋ كوميتەتى جانە كولىك مينيسترلىگىنىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن ۆەدومستۆوارالىق كەڭەس ءوتتى.
- وندا اۋە كەمەلەرى قونۋ جانە بيىكتىككە كوتەرىلۋ كەزىندە لازەرلىك قۇرىلعىلارمەن ۇشقىشتاردى كوز قارىقتىرۋ فاكتىلەرىنىڭ الدىن الۋ جونىندەگى پروفيلاكتيكالىق جۇمىستىڭ تيىمدىلىگى ماسەلەلەرى قارالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اۋە كەمەلەرىنە قاتىستى لازەرلىك قۇرىلعىلاردى قولدانۋ ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىنە، جولاۋشىلار مەن ەكيپاج مۇشەلەرىنىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ناقتى قاۋىپ توندىرەتىنى، سونداي-اق ازاماتتىق اۆياتسيا ءۇشىن اۋىر زارداپتارعا اكەلۋى مۇمكىن ەكەندىگى اتاپ ءوتىلدى.
- تالقىلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋعا، ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە جولاۋشىلار مەن اۋە كەمەلەرى ەكيپاجدارىنىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاتەر توندىرەتىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان ۇيىمداستىرۋشىلىق، پروفيلاكتيكالىق جانە قۇقىق قورعاۋ سيپاتىنداعى شارالار كەشەنى ازىرلەندى، - دەپ حابارلادى قۇزىرلى ورگاننان.
كەڭەسكە قاتىسۋشىلار جازانىڭ بۇلتارتپاستىعى قاعيداتىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ءاربىر وسىنداي فاكت بويىنشا قىلمىستىق ىستەر قوزعالاتىنى، لازەرلىك ساۋلەلەنۋ كوزدەرى بولۋى ىقتيمال اۋماقتاردا پاترۋلدەۋ ۇيىمداستىرىلاتىنى، سونداي-اق كىنالى ادامداردى ۋاقتىلى انىقتاپ، ۇستاۋ قامتاماسىز ەتىلەتىنى جونىندە ۋاعدالاستى. ۇشقىشتار مەن اۋە كومپانيالارى اۋەكەمەلەرى ەكيپاجدارىنا اسەر ەتۋ فاكتىلەرىنىڭ بارلىعى تۋرالى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىن حاباردار ەتۋگە باعدارلاندى.
- وسى ارەكەت ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپتىلىق 16 جاستان باستالاتىنىن ەسكەرتەمىز. ال وسى جاسقا تولماعان كامەلەتكە تولماعاندار قۇقىققا قارسى ارەكەتتەر جاساعان جاعدايدا، ولاردىڭ اتا-انالارى نەمەسە زاڭدى وكىلدەرى كامەلەتكە تولماعانداردى تاربيەلەۋ جانە ولاردىڭ مىنەز-قۇلقىن باقىلاۋ جونىندەگى مىندەتتەردى تيىسىنشە ورىنداماعانى ءۇشىن ا ق ب ت ك- ءنىڭ 127-بابى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا تارتىلۋى مۇمكىن، - دەپ ەسكەرتتى پروكۋراتۋردان.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە اۋە ەكيپاجدارىنا لازەرمەن شابۋىلداۋ جيىلەگەن.