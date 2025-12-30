ەشقانداي كوزبوياۋشىلىق بولماسىن - پرەمەر-مينيستر قىسقى وليمپياداعا دايىندىق تۋرالى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتتە يتاليادا وتەتىن قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا وتاندىق سپورتشىلاردىڭ دايىندىعى پىسىقتالدى. پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ بۇل ويىندار ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق ءيميدجىن نىعايتۋ ىسىندە وتە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتتى.
- پرەزيدەنت بۇقارالىق جانە كاسىبي سپورتتى دامىتۋ اركەز باسىمدىققا يە بولىپ قالا بەرەتىنىن ايتىپ كەلەدى. سوندىقتان قازاقستاندا سپورتتى دامىتۋ باعىتىندا كەشەندى شارالار قابىلدانىپ، سپورتشىلاردىڭ ساپالى دايارلانۋى ءۇشىن ءتيىستى جاعداي جاسالۋدا. 2023-2025 -جىلدارى وسى ماقساتتارعا بيۋدجەتتەن 360 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات ءبولىندى، - دەدى و. بەكتەنوۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
قىسقى سپورت تۇرلەرىن دامىتۋ ءۇشىن ەلىمىزدە قاجەتتى بازالىق ينفراقۇرىلىم مەن قولايلى كليماتتىق جاعدايلار بار. بۇل ورايدا سالالىق سپورت فەدەراتسيالارى باستى ءرول اتقارادى. سولاردىڭ دەڭگەيىندە ۇلتتىق كوماندالار، جاتتىقتىرۋشىلار قۇرامى مەن سپورت رەزەرۆى جاساقتالىپ، ناقتى سپورت تۇرلەرىن دامىتۋدىڭ ۇزاقمەرزىمدى ستراتەگياسى ايقىندالادى.
- 2024 -جىلى كانۆون قالاسىندا وتكەن جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى وليمپيادا ويىندارىنداعى قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ تابىسىن سپورت رەزەرۆىن دايارلاۋدىڭ ماڭىزدى ناتيجەسى دەپ باعالاۋعا بولادى. بۇل جەتىستىكتى الدا يتاليادا وتەتىن قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا ودان ءارى نىعايتىپ، ەسەلەي ءتۇسۋ قاجەت. جالپى سپورتشىلارىمىزدىڭ ىشكى ءتارتىبى، تاباندى، العىر جانە ناعىز كوماندالىق رۋحى ولاردى جەڭىس جولىنا جەتەلەيدى دەپ سەنەمىز. ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى گەننادي گولوۆكين ءوزىنىڭ قايسار رۋحىمەن سپورتشىلارىمىزدىڭ جىگەرىن جانىپ، جەڭىسكە ىنتالاندىرادى. ەلىمىز سىزدەردى ماقتان تۇتادى ءارى زور سەنىم ارتادى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
پرەمەر-مينيستر بايراقتى باسەكەنىڭ باستالۋىنا ساناۋلى كۇندەر قالعانىن، بارلىق دايىندىق شارالارى تولىق كولەمدە اياقتالۋى قاجەت ەكەنىن ايتتى. وسىعان بايلانىستى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنە ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىمەن بىرلەسىپ، ۇلتتىق قۇرامانىڭ تولىق دايىندىعىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى.
- تۇپكىلىكتى قۇرامدى بەكىتۋ، لوگيستيكا، كەرەكتى جابدىقتار، مەديتسينالىق قولداۋ جانە ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرىن تەز ارادا رەتتەۋ قاجەت. ەشقانداي كوزبوياۋشىلىق بولماسىن. سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە ديپلوماتيالىق ارنالار ارقىلى جان- جاقتى قولداۋ كورسەتۋدى تاپسىرامىن، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
سونىمەن بىرگە، ۇكىمەت باسشىسى بيۋدجەت قاراجاتىن ءتيىمدى پايدالانۋعا باسا ءمان بەرۋ كەرەگىن اتاپ ءوتتى.
- كەلەشەگى بار سپورتشىلارعا كورسەتىلەتىن قولداۋ شارالارى ناقتى ءارى اشىق بولۋعا ءتيىس. بۇعان مينيسترلىكتەردىڭ، فەدەراتسيالار مەن ۆەدومستۆولىق باعىنىستاعى ۇيىمداردىڭ باسشىلارى تىكەلەي جاۋاپتى بولادى. سونداي- اق كاسىپقوي سپورتتى دامىتۋعا بيۋدجەتتەن تىس قاراجات تارتۋعا كۇش سالۋ كەرەك. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ۇلتتىق پاراليمپيادا كوميتەتىمەن بىرلەسىپ، ۇلتتىق كوماندانىڭ قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنا دايىندىق جۇمىستارىن كۇشەيتسىن. پاراليمپيادا سپورتشىلارىنىڭ ءىرى حالىقارالىق جارىستارعا قاتىسۋى ءورشىل رۋح پەن توزىمدىلىكتى تاربيەلەۋ جانە ينكليۋزيۆتى قوعام قۇندىلىقتارىن ناسيحاتتاۋ تۇرعىسىنان ماڭىزدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە قىسقى وليمپياداعا دايىندىققا 13,3 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن.
بۇعان دەيىن تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ جارىس ناتيجەسىنە قانداي بولجام جاساپ وتىرعانىن ايتتى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى