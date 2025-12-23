شەنەۋنىكتەردىڭ دەكلاراتسياسى نەلىكتەن جاريالانباي جاتىر - تاكيەۆ جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ دەكلاراتسياسى نەلىكتەن ءالى جاريالانباي جاتقانىن ءتۇسىندىردى.
- سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى كوزدەلگەن قۇجاتتارعا سايكەس 31-جەلتوقسانعا دەيىن جاريالانادى، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگىدە ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، بۇگىندە دەكلاراتسيا نەگىزگى كورسەتكىشتەرسىز قابىلدانادى.
- ياعني، دەكلاراتسيادا اعىمداعى كەزەڭدە ساتىپ الىنعان نە بولماسا ساتىلعان مۇلىك، شەتەلدەگى مۇلىك پەن بانك شوتى، ۇلەسكە قاتىسۋ دەرەكتەرى عانا كورسەتىلەدى. ەگەر جىل بويىندا ونداي ساتىپ الۋ، ساتۋ بولماعان داعدايدا دەكلاراتسيا بوس بولادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ءمادي تاكيەۆ.
بۇعان دەيىن قارجى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى ەرجان ءبىرجانوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تابىس دەكلاراتسياسىن تاپسىرۋدىڭ ءتارتىبى وزگەرەتىنىن ايتقان بولاتىن.