شەنگەن ۆيزاسىنىڭ باعاسى ارزانداپ، شارتتارى دا جەڭىلدەيدى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق كوميسسيا قازاقستان ازاماتتارىنا ۆيزالىق راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ جونىندە كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ تۋرالى ماندات الدى. بۇل تۋرالى فرانسيانىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى سيلۆان گيوگە BES.media تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
ەلشىنىڭ ايتۋىنشا، فرانسيا بۇل باستامانى العاشقى بولىپ قولداعان ەلدەردىڭ ءبىرى، سول ارقىلى كونسۋلتاتسيالار باستاۋعا جول اشىلدى.
ەندى ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ ارقىلى، تالاپ ەتىلەتىن قۇجاتتار سانىن ازايتۋ جانە ۆيزا قۇنىنىڭ تومەندەۋ مۇمكىندىگى دەگەندى بىلدىرەدى.
جەڭىلدەتىلگەن ءراسىم - نەگىزىنەن قۇجاتتاردىڭ ازايۋى. سونداي-اق، قاتەلەسپەسەم، ۆيزانىڭ باعاسى دا تومەندەۋى ىقتيمال. بۇل قازاقستاندىقتار ءۇشىن ە و- عا ساپاردى جەڭىلدەتىپ، ەكى جاقتىڭ جاقىنداسۋىنا اسەر ەتەدى، - دەدى سيلۆان گيوگە.
گيوگەنىڭ ايتۋىنشا، جەلتوقسان ايىنىڭ باسىندا قازاقستان مەن ەۋرووداق ىنتىماقتاستىق جانە سەرىكتەستىك تۋرالى كەلىسىمنىڭ ون جىلدىعىن اتاپ وتەدى.
قازاقستان مەن ە و اراسىندا ۇزاق جىلدىق سەنىمگە نەگىزدەلگەن ىنتىماقتاستىق قالىپتاسقان. بەلگيادا وتەتىن وسى كەزدەسۋدە ناقتى ىلگەرىلەۋشىلىككە قول جەتكىزەمىز دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەدى فرانسيا ەلشىسى.