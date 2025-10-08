شەكاراسىز ساياحات - الەم تاجىريبەسى
استانا. قازاقپارات - حالىقارالىق تۋريزم - ەكونوميكالىق ءوسىمدى ارتتىرۋدىڭ نەگىزگى تەتىكتەرىنىڭ ءبىرى. الەم ەلدەرى سىرتتان كەلەتىن تۋريستەر اعىنىن كۇشەيتۋدىڭ ءتۇرلى جولىن ىزدەپ كەلەدى.
الايدا COVID-19 پاندەمياسى بۇل سالانى بۇرىن-سوڭدى بولماعان داعدارىسقا ۇشىراتتى: حالىقارالىق ساپارلار كۇرت ازايىپ، يندۋستريا كۇيزەلىسكە ءتۇستى. بۇۇ دەرەگىنشە، 2020 -جىلى حالىقارالىق تۋريستەر سانى الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 73 پايىزعا تومەندەگەن. وسى قۇلدىراۋدان كەيىن الەم ەلدەرى تۋريزمدى قالپىنا كەلتىرۋدىڭ جاڭا جولدارىن ىزدەدى. ىندەت باسەڭدەگەن سوڭ، ۆيزالىق شەكتەۋلەردى جەڭىلدەتۋ حالىقارالىق تۋريزمدى جانداندىرۋدىڭ باستى قۇرالىنا اينالدى.
ۆيزاسىز رەجيم شەتەلدىكتەردىڭ ءومىرىن قالاي جەڭىلدەتتى، ال نەنى قيىنداتتى؟
قىتاي سوڭعى جىلدارى ۆيزالىق ساياساتتى كەڭەيتىپ، ەلگە كەلۋشىلەر لەگىن ارتتىرۋعا جانە مادەني الماسۋدى دامىتۋعا كۇش سالىپ كەلەدى. مادەنيەت جانە تۋريزم مينيسترلىگىنىڭ دەرەگىنشە، 2024 -جىلى ەلگە 26,9 ميلليون شەتەلدىك كىرگەن - بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %96- عا كوپ. قازىر قىتاي 75 ەلمەن ءبىرجاقتى ۆيزاسىز رەجيم ورناتقان. سونىمەن قاتار 55 ەلدىڭ ازاماتتارى 24 وڭىردەگى 60 پورت ارقىلى 240 ساعاتقا دەيىن ۆيزاسىز ترانزيتپەن جۇرە الادى. ەل ىشىندە ۆيزا ۇزارتۋ مەن قايتا راسىمدەۋ قىزمەتتەرى دە جەڭىلدەتىلگەن.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل شارالار ساياحات شىعىنىن ازايتىپ، قىتايدى قولجەتىمدى ءارى قوناقجاي ەلگە اينالدىردى. ناتيجەسىندە «قىتايعا ساياحات» جاڭا جاھاندىق ترەندكە اينالدى. ەلگە كەلۋشىلەردىڭ سانى بارعان سايىن كوبەيىپ، ساۋدا نارىعىنا دا وڭ اسەرىن بەرۋدە.
تۇركيا ەلى دە ۆيزاسىز جانە جەڭىلدەتىلگەن ۆيزا ساياساتىن كەڭەيتىپ، تۋريزمدى ايتارلىقتاي دامىتتى. 2025 -جىلى 78 ەلدىڭ ازاماتتارى بۇل ەلگە ۆيزاسىز كىرە الادى، ال ا ق ش ازاماتتارى ءۇشىن تالاپ مۇلدە جويىلعان. ناتيجەسىندە 2024 -جىلى تۇركيا تۋريزمنەن 61 ميلليارد دوللار تابىس تاپتى.
انتاليا، كاپپادوكيا جانە ىستامبۇلعا كەلۋشىلەر سانى كۇرت وسكەن. بۇل ەكونوميكانى كوتەرىپ، جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا ىقپال ەتتى. دەگەنمەن تۋريستەردىڭ كوپتىگى كەي قالالاردا تۇرعىن ءۇي باعاسىن قىمباتتاتىپ، ينفراقۇرىلىمعا سالماق ءتۇسىردى. سوعان قاراماستان تۇركيا ۆيزالىق رەفورمالار ارقىلى ەلىن حالىقارالىق بايلانىستار ورتالىعىنا اينالدىرىپ، ادامدار اراسىنداعى مادەني جانە ىسكەرلىك قارىم- قاتىناستى جاڭا دەڭگەيگە كوتەردى.
ال وڭتۇستىك كورەيا سوڭعى جىلدارى ۆيزالىق ساياساتتى جاڭارتىپ، الەمدىك تۋريزمگە ەسىگىن ايقارا اشتى. 2023 -جىلدان باستاپ بىرنەشە ەلمەن ۆيزاسىز رەجيم قالپىنا كەلتىرىلىپ، قىسقا مەرزىمدى ساپارلارعا ارنالعان K- ETA اتتى ەلەكتروندى رۇقسات جۇيەسى جەڭىلدەتىلدى. بۇل شەشىم تۋريزمدى جانداندىرىپ، پاندەميادان كەيىنگى ەكونوميكانىڭ قالپىنا كەلۋىن جەدەلدەتتى. 2024 -جىلى ەلگە كەلگەن شەتەلدىك تۋريستەر سانى پاندەمياعا دەيىنگى كورسەتكىشتىڭ %90- ىنا جەتتى. تۋريستەر ءۇشىن اۋدارماشى- قوسىمشالار، سالىقسىز ساۋدا نۇكتەلەرى مەن قوعامدىق كولىكتەگى جەڭىلدىكتەر ەنگىزىلدى.
الايدا تانىمال باعىتتارداعى باعالاردىڭ ءوسۋى مەن ۇزىن-سونار كەزەكتەر جەرگىلىكتى تۇرعىندارعا قولايسىزدىق تۋدىرا باستادى. كەيبىر شەتەلدىكتەردىڭ ۆيزاسىز كەلىپ، رۇقسات مەرزىمىن اسىرىپ قالۋ جاعدايلارى دا جيىلەدى. دەگەنمەن كورەيا تاجىريبەسى ۆيزاسىز ساياساتتىڭ ەكونوميكالىق سەرپىن بەرىپ، مادەني ىقپالداستىقتى كۇشەيتكەنىمەن، باقىلاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ قاجەتتىگىن ايقىن كورسەتتى.
