شەكاراشىلار - ەل شەبىنىڭ قالقانى
استانا. قازاقپارات - 18-تامىز - شەكاراشىلار كۇنى. ەلىمىزدىڭ تىنىشتىعى ءۇشىن كىرپىك قاقپاي جۇرت مۇددەسىن ءاردايىم باستى ورىنعا قوياتىن ازاماتتاردىڭ ايتۋلى مەرەكەسى.
قازاقستاندا 18-تامىز - شەكاراشى كۇنى مەرەكە بولىپ 2012 -جىلعى 28-تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ №372-جارلىعىمەن بەكىتىلگەن.
- «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى كاسىبي جانە وزگە دە مەرەكەلەر تۋرالى» 1998 -جىلعى 20-قاڭتارداعى №3827-قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىنا تولىقتىرۋ ەنگىزۋ ەنگىزىلسىن. اتالعان جارلىقپەن بەكىتىلگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى كاسىبي جانە وزگە دە مەرەكەلەر ءتىزىمى مىناداي 171-تارماقپەن تولىقتىرىلسىن، 18-تامىز - شەكاراشى كۇنى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
مەملەكەتتىك شەكارانى قورعاۋ شەكارالىق كەڭىستىكتە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدەن تۇرادى جانە ونى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن ۋاكىلەتتى ورگاندار ءوز قۇزىرەتى شەگىندە ساياسي، قۇقىقتىق، ۇيىمداستىرۋشىلىق، ەكونوميكالىق، شەكارالىق، اسكەري جانە وزگە دە شارالاردى قولدانۋ جولىمەن ىسكە اسىرادى.
مەملەكەتتىك شەكارانى قورعاۋعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى مەن ۇيىمدارى قاتىسا الادى.
شەكارا قىزمەتى بىرنەشە باعىتتان تۇرادى:
مەملەكەتتىك شەكارانى قورعاۋ جانە كۇزەتۋ؛
مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى وتكىزۋ (مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى ادامداردى، كولىك قۇرالدارىن، جۇك پەن تاۋار وتكىزۋ)؛
شەكارالىق باقىلاۋ؛
مەملەكەتتىك شەكارا رەجيمىن قامتاماسىز ەتۋ؛
شەكارا رەجيمىن باقىلاۋ؛
وتكىزۋ پۋنكتتەرى رەجيمىن باقىلاۋ؛
اۋماقتىق جانە ىشكى سۋ رەجيمىن باقىلاۋ؛
كونتينەنتتىك قايراڭ رەجيمىن باقىلاۋ؛
شەكاراداعى توسىن وقيعالاردى شەشۋ؛
شەتەلدەگى مەكەمەلەردى فيزيكالىق قورعاۋ.
ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ شەكارا قىزمەتى مەملەكەتتىك شەكارانى كۇزەتۋ مەن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ اياسىندا قۇزىرلى ورگاندارمەن بىرلەسىپ ارەكەتتەسەدى.
رەسمي مالىمەتكە سۇيەنسەك، بيىل 6 ايدىڭ ىشىندە شەكارا كەڭىستىگىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىن بۇزعان 5359 ازامات ۇستالدى، ونىڭ ىشىندە 4696 شەتەل ازاماتى بار.
مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى 1569 زاڭسىز ءوتۋ فاكتىسىنىڭ جولى كەسىلدى، اتاپ ايتقاندا:
62 - قارۋ مەن وق-ءدارى؛
22 - ءدىني ادەبيەت (346 دانا)؛
470 - جالپى قۇنى 6,8 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن جانار-جاعارماي؛
837 - جالپى قۇنى 2,8 ميلليارد تەڭگەدەن استام تۇتىنۋ تاۋارلارى؛
178 - جالپى قۇنى 1,5 ميلليارد تەڭگەدەن استام شەتەل ۆاليۋتاسى.
سونداي- اق شەكاراشىلار 58 براكونەرلىك فاكتىنىڭ الدىن الدى:
- 25 دانا ءجۇزۋ قۇرالى؛
- جالپى ۇزىندىعى 20 شاقىرىمدىق اۋ تاركىلەندى.
وسىلايشا، شەكارا قىزمەتى شامامەن 34 ميلليون تەڭگە زالالدىڭ جولىن كەستى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە شەكارا قىزمەتى جايلى «وتان ساقشىسى - ەل شەبىندە» اتتى اپتالىق گازەت شىعادى.
تاياۋدا عانا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شەكارالىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋ شەڭبەرىندە قىرعىزستانمەن شەكارادا ورنالاسقان «قورداي» وتكىزۋ پۋنكتىندە Qgate اۆتوماتتاندىرىلعان ءتولقۇجاتتىق قاداعالاۋ جۇيەسى پيلوتتىق رەجيمدە ەنگىزىلدى. Qgate جۇيەسى شەكارادان ءوتۋ ۋاقىتىن ءبىر جارىم مينۋتقا دەيىن قىسقارتتى.
سونداي-اق بيىل شىلدەدە جۇك كولىكتەرىن قازاقستان مەن قىتاي شەكاراسىنان جۇرگىزۋشىسىز وتكىزەتىن اقىلدى كەدەن ىسكە قوسىلدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بىرنەشە جىل بۇرىن شەكارا قىزمەتىنىڭ 30 جىلدىعىنا وراي اۋقىمدى شولۋ جاساعان ەدىك.
