19:32, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5
شەكارادان زاڭسىز تاۋار تاسۋ جولى كەسىلدى
استانا. قازاقپارات - شەكارادان زاڭسىز قىرۋار تاۋار كىرگىزىپ، 100 ميلليون تەڭگەدەن استام قارجىنى قالتاعا باسقان توپ ۇستالدى.
زاڭدى بەلدەن باسقاندار باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ مەملەكەتتىك كىرىس دەپارتامەنتى باسشىلارىنىڭ ءبىرى مەن استانا قالاسىنىڭ تۇرعىنى.
ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، كۇدىكتىلەر تاۋارلاردى كەدەننەن كەدەرگىسىز كىرگىزۋ ءۇشىن شەتەلدىك ازاماتتارعا كومەك كورسەتىپ كەلگەن. الدىن الا ەسەپ بويىنشا مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن شىعىن كولەمى ەكى ميلليارد تەڭگەگە جۋىقتايدى.
24.kz