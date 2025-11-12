شەكاراداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرى جاڭارتىلادى: قازاقستان مەن رەسەي «جول كارتاسىنا» قول قويدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن رەسەي اراسىندا كولىك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى قۇجاتتار قابىلداندى، دەپ حابارلايدى كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا كولىك جانە لوگيستيكا سالالارىنداعى ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى ودان ءارى دامىتۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار ەكىجاقتى قۇجاتتارعا قول قويىلدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى اتىنان قۇجاتتارعا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ قول قويدى.
نەگىزگى كەلىسىمدەر
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ۇكىمەتى اراسىنداعى كولىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل تۋرالى كەلىسىم.
قۇجات كولىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باعىتتالعان. الداعى ۋاقىتتا تاراپتار زاڭسىز ارالاسۋ ارەكەتتەرىنىڭ الدىن الۋ، جەدەل اقپارات الماسۋ جانە قاۋىپ-قاتەر تۋىنداعان جاعدايدا ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ ءىس-قيمىلدارىن ۇيلەستىرۋ بويىنشا بىرلەسىپ جۇمىس ىستەيتىن بولادى.
2. رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ۇكىمەتى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى اراسىنداعى ءۇشىنشى ەلدەرگە ەكسپورتقا ارنالعان جۇكتەردىڭ ترانزيتتىك تەمىرجول تاسىمالدارى مەن اۋىستىرىپ تيەۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ۇيىمداستىرۋ تۋرالى كەلىسىم.
اتالعان كەلىسىمدى ىسكە اسىرۋ ەكى ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن نىعايتۋعا، لوگيستيكالىق تىزبەكتەردى وڭتايلاندىرۋعا جانە حالىقارالىق جۇك تاسىمالدارىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى.
بۇدان بولەك، شەكارا ماڭى ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ ماقساتىندا ۆەدومستۆوارالىق قۇجاتقا - رەسەي مەن قازاقستان مەملەكەتتىك شەكاراسىنداعى اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتتەرىن دامىتۋ جونىندەگى ءىس-شارالار جوسپارىنا («جول كارتاسىنا») قول قويىلدى.
ونىڭ ىسكە اسىرىلۋى وتكىزۋ پۋنكتتەرىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋعا، شەكارادان ءوتۋ ۋاقىتىن قىسقارتۋعا جانە سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتكە قاتىسۋشىلار ءۇشىن قولايلى جاعدايلار جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- قول قويىلعان كەلىسىمدەر پراكتيكالىق ماڭىزعا يە جانە قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى كولىك سالاسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى تەرەڭدەتۋگە باعىتتالعان. ولاردى ىسكە اسىرۋ تۇراقتى لوگيستيكالىق باعىتتاردىڭ قالىپتاسۋىنا، ترانزيتتىك دالىزدەردىڭ دامۋىنا جانە قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى نەگىزگى كولىك توراپتارى رەتىندەگى ورنىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىن بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن رەسەي مەملەكەتارالىق تەمىرجول ءتۇيىسۋ پۋنكتتەرىن جاڭعىرتاتىنى حابارلاندى.