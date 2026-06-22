KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    شەكاراداعى زاڭسىز دەلدالدار: ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى 17 كۇدىكتىنى ۇستادى

    استانا. KAZINFORM - بيىل 12-ماۋسىمدا تۇركىستان وبلىسىندا ۇ ق ك پوليتسيامەن بىرلەسىپ جانە پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن قىلمىستىق توپتىڭ زاڭسىز قىزمەتىنىڭ جولى كەسىلدى.

    в
    Фото: ҰҚК

    تەرگەۋ مالىمەتتەرى بويىنشا، توپ مۇشەلەرى مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى ءوتۋ كەزىندە كەدەندىك راسىمدەردى جەدەلدەتىپ وتكىزۋ ءۇشىن اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنە زاڭسىز دەلدالدىق قىزمەتتەر ۇيىمداستىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.

    в
    Фото: ҰҚК

    جينالعان ماتەريالداردىڭ نەگىزىندە 17 ادامعا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. ولاردىڭ بەسەۋى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.

    ءتىنتۋ بارىسىندا 5 بىرلىك اتىس جانە پنيەۆماتيكالىق قارۋ، ءىرى كولەمدەگى اقشا قاراجاتى، سونداي-اق وزگە دە زاتتاي دالەلدەمەلەر تاركىلەندى.

    а
    Фото: КНБ РК

    قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.

    شەكارانى زاڭسىز جاياۋ كەسىپ وتكەن شەتەلدىك اقتوبەدە ۇستالعانىن جازعان ەدىك.

    قوعام زاڭ جانە قۇقىق
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور