شەكاراداعى زاڭسىز دەلدالدار: ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى 17 كۇدىكتىنى ۇستادى
استانا. KAZINFORM - بيىل 12-ماۋسىمدا تۇركىستان وبلىسىندا ۇ ق ك پوليتسيامەن بىرلەسىپ جانە پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن قىلمىستىق توپتىڭ زاڭسىز قىزمەتىنىڭ جولى كەسىلدى.
تەرگەۋ مالىمەتتەرى بويىنشا، توپ مۇشەلەرى مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى ءوتۋ كەزىندە كەدەندىك راسىمدەردى جەدەلدەتىپ وتكىزۋ ءۇشىن اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ جۇرگىزۋشىلەرىنە زاڭسىز دەلدالدىق قىزمەتتەر ۇيىمداستىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.
جينالعان ماتەريالداردىڭ نەگىزىندە 17 ادامعا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. ولاردىڭ بەسەۋى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
ءتىنتۋ بارىسىندا 5 بىرلىك اتىس جانە پنيەۆماتيكالىق قارۋ، ءىرى كولەمدەگى اقشا قاراجاتى، سونداي-اق وزگە دە زاتتاي دالەلدەمەلەر تاركىلەندى.
قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.
شەكارانى زاڭسىز جاياۋ كەسىپ وتكەن شەتەلدىك اقتوبەدە ۇستالعانىن جازعان ەدىك.