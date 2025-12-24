ق ز
    14:25, 24 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    شەكارا ماڭىنداعى مەكتەپتەر مەن مەديتسينا نىساندارىنا قويىلاتىن نورماتيۆتەر وزگەرۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - «شەكارا ماڭىنداعى مەكتەپتەر مەن مەديتسينا نىساندارىنا قويىلاتىن نورماتيۆتەردى قايتا قارايتىن زاڭ جوباسى ازىرلەندى. بۇل تۋرالى پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋاپتا ايتقان.

    - ۇكىمەت دەپۋتاتتارمەن بىرلەسىپ «شەكارا ماڭى اۋماقتارىن دامىتۋ تۋرالى» زاڭ جوباسىن ازىرلەدى. زاڭ جوباسى اياسىندا مەملەكەتتىك ورگاندارمەن شەكارا ماڭىنداعى شاعىن جيناقتالعان مەكتەپتەرگە، مەديتسينالىق پۋنكتتەرگە، امبۋلاتوريالار مەن ەمحانالارعا قويىلاتىن نورماتيۆتەردى قايتا قاراۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر، سونىمەن قاتار ءبىرقاتار جاڭاشىلدىقتار كوزدەلگەن، - دەپ جازىلعان رەسمي جاۋاپتا.

    ۇكىمەتتىڭ مالىمەتى بويىنشا، قازىر رەسپۋبليكانىڭ شەكارا ماڭىنداعى اۋداندارىندا 1405 ءبىلىم بەرۋ ۇيىمى (ونىڭ ىشىندە: بالاباقشالار - 710، مەكتەپتەر - 658، كوللەدجدەر - 37) جۇمىس ىستەيدى. ال وسى ءبىلىم نىساندارىندا 239 مىڭنان استام وقۋشى ءبىلىم الادى.

    ەسكە سالساق، ءماجىلىس دەپۋتاتى نارتاي سارسەنعاليەۆ پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆتىڭ اتىنا ساۋال جولداپ، «اۋىل ەل بەسىگى» جوباسىنىڭ كەيبىر شارتتارىن وزگەرتۋدى ۇسىنعان ەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
