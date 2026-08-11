eGov GPT ءدىڭ ارتىقشىلىعى قانداي
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ جۋىردا ىسكە قوسىلعان eGov GPT ءدىڭ تيىمدىلىگى جونىندە مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، ينتەللەكتۋالدى سيفرلىق اسسيستەنت eGov GPT ءساۋىر ايىندا ەنگىزىلدى. بۇل - مەملەكەتتىك قىزمەتتى الۋدىڭ تاعى ءبىر قاراپايىم ءارى ىڭعايلى ءتاسىلى.
- بۇرىن ازامات قاي مەملەكەتتىك ورگانعا جۇگىنۋ كەرەكتىگىن، قانداي ءوتىنىش تولتىرۋ قاجەت ەكەنىن جانە قانداي قۇجاتتاردى جيناۋ كەرەكتىگىن ءوزى انىقتايتىن. ەندى ءوزىنىڭ ومىرلىك جاعدايىن قىسقاشا سيپاتتاسا جەتكىلىكتى. مىسالى: «ماعان تۇرعىلىقتى جەر بويىنشا تىركەلۋ كەرەك» نەمەسە «بيىل بالام ءبىرىنشى سىنىپقا بارادى». eGov GPT قاجەتتى قىزمەتتى ءوزى انىقتاپ، ازاماتتىڭ اتىنان ءوتىنىشتى دايىندايدى جانە قىزمەتتى ناتيجەسىنە دەيىن جەتكىزەدى، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
سونىمەن بىرگە، بۇگىندە eGov GPT دە جالپى ترافيكتىڭ شامامەن %30 ىن قامتيتىن 50 قىزمەت قولجەتىمدى. ولارعا سۇرانىس وتە جوعارى. جىل سوڭىنا دەيىن بۇل كورسەتكىشتى %70 عا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- ازاماتتار eGov GPT مۇمكىندىكتەرىن 150 مىڭنان استام رەت قولدانىپ ۇلگەردى. ول مەملەكەت پەن ازاماتتار اراسىنداعى بارلىق ماسەلە بويىنشا امبەباپ AI- اسسيستەنتكە اينالۋى ءتيىس. سوندىقتان ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندار ازاماتتار مەن بيزنەسكە ارنالعان ۆەدومستۆولىق AI اگەنتتەردى eGov GPT مەن بايلانىستا ازىرلەۋ قاجەت،-دەدى مينيستر.
ودان بولەك، جاقىن ارادا eGov GPT ۇلتتىق Aitu مەسسەندجەرىندە دا قولجەتىمدى بولادى. جاسلان ماديەۆتىڭ مالىمدەۋىنشە، قىزمەتتەر سانىن كوبەيتۋ عانا ەمەس، ولارعا قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ دە ماڭىزدى.
وسىعان بايلانىستى بيىلعى ماۋسىم ايىنان باستاپ زاڭنامالىق دەڭگەيدە eGov پەن Aitu مەملەكەتتىك ماڭىزدى سەرۆيستەرىنە ءتاريفسىز قول جەتكىزۋگە جاعداي جاسالدى. دەمەك، ۇيالى تەلەفون بالانسىندا قاراجات بولماسا دا، ءاربىر ازامات ماڭىزدى مەملەكەتتىك جانە الەۋمەتتىك سەرۆيستەردى پايدالانا الادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان ب ۇ ۇ-نىڭ ەلەكتروندىق ۇكىمەتتى دامىتۋ يندەكسىندە 24-ورىندا ەكەنىن جازعانبىز.