eGov Business پلاتفورماسى كاسىپكەرلەرگە قانداي مۇمكىندىك بەرەدى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ بيزنەسكە ارنالعان سيفرلىق قۇرالداردى دامتىۋ بارىسى جونىندە مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، جاڭارتىلعان eGov Business پلاتفورماسى ىسكە قوسىلدى.
- وندا كاسىپكەرلەرگە ارنالعان قىزمەتتەر، سەرۆيستەر جانە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى سيفرلىق فورماتتا شوعىرلانىپ جاتىر. ساندار ناتيجەنى انىق كورسەتىپ وتىر. بيىل جاڭارتىلعان قوسىمشا 135 مىڭ رەت جۇكتەلدى، ال ونى اي سايىن 35 مىڭ كاسىپكەر تۇراقتى پايدالانادى،- دەدى مينيستر.
سونىمەن بىرگە، eGov Business كاسىپكەرلەرگە بيزنەستىڭ بۇكىل ۇدەرىسىندە قولداۋ كورسەتەدى. بيزنەستى تىركەۋ، شوت اشۋ، ليتسەنزيالار الۋ، دامىتۋ، كومپانيا قۇرىلىمىنا وزگەرىستەر ەنگىزۋ - بارلىعى ءبىر قوسىمشادا. ماسەلەن، بۇعان دەيىن جەكە كاسىپكەرلىكتى (ي پ) جابۋدىڭ ناقتى ءارى تۇسىنىكتى ءراسىمىنىڭ بولماۋى وزەكتە ماسەلە بولاتىن. بۇل پروتسەسس تسيفرلىق فورماتقا كوشپەگەن ەدى. ەندى ول eGov Business-تە قولجەتىمدى.
- ال وسى ايدىڭ باسىندا قوسىمشا ارقىلى بيزنەستەگى ۇلەستى سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرۋ مۇمكىندىگى پايدا بولدى. بيىل اقپان ايىندا eGov Business ءتى ودان ءارى دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىن بەكىتتىك. ءبىز مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ بارلىق شارالارىن ءبىرىڭعاي سيفرلىق ەكوجۇيەگە بىرىكتىرەمىز. تاۋەكەلگە باعدارلانعان سەرۆيستەردى، بيزنەستىڭ سيفرلىق كارتاسىن، سونداي-اق كاسىپكەرلەرگە ارنالعان جەر، مۇلىك جانە باسقا دا سەرۆيستەردى دامىتامىز،- دەدى جاسلان ماديەۆ.
ونىڭ مالىمدەۋىنشە، جاقىن ارادا كاسىپكەرلەر بانككە بارماي-اق، كورپوراتيۆتىك Visa بانك كارتاسىن تىكەلەي eGov Business قوسىمشاسى ارقىلى راسىمدەپ، ونى بىردەن Apple Pay, Google Pay نەمەسە Samsung Pay جۇيەلەرىنە قوسا الادى. كارتانىڭ دەرەكتەمەلەرى قوسىمشادا قولجەتىمدى بولادى. قاۋىپسىزدىككە دە جەتە ءمان بەرىلگەن. ولاي دەيتىنىمىز - پلاتفورما جەكە دەرەكتەردى ساقتامايدى جانە كورمەيدى - بۇل ءۇشىن بانك پەن Visa جاۋاپ بەرەدى.
- قىركۇيەك ايىندا eGov Business-تە Smart Contract سەرۆيسى ىسكە قوسىلادى. وندا شارتتاردى، مامىلەلەردى، ونىڭ ىشىندە مەردىگەرلەرمەن جاسالاتىن شارتتاردى سيفرلىق قولتاڭبا ارقىلى قول قويىپ، تولىعىمەن ەلەكتروندىق فورماتتا راسىمدەۋگە بولادى. قاعازسىز جانە دەلدالدارسىز، - دەدى مينيستر.
الايدا ءول بىرقاتار كەلەڭسىز جايت بار ەكەنىن دە اتاپ ءوتتى. سيفرلاندىرۋعا قاراماستان، كاسىپكەرلەر ءالى دە ۇزاق پروتسەسستەرگە تاپ بولىپ كەلەدى. جاسلان ماديەۆتىڭ سوزىنشە، بيزنەستى باستاۋ مەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن قاجەتتى كەي تەتىك مونوپوليستەردىڭ قولىندا. ولار جەر ۋچاسكەلەرىن ءبولۋ، ينجەنەرلىك جەلىلەرگە قوسىلۋعا رۇقسات جانە تەحنيكالىق شارتتار بەرۋ سياقتى پروتسەستەرگە تىكەلەي قاتىسادى.
- ءدال وسى جەردە وتىنىمدەردى قاراۋ مەرزىمدەرى جۇيەلى تۇردە بۇزىلىپ وتىر. نورماتيۆ بويىنشا كەلىسۋ راسىمدەرىنە نەبارى 5 جۇمىس كۇنى بەرىلەدى. ال ءىس جۇزىندە 3 مىڭ ءوتىنىم 3 ايدان استام ۋاقىت بويى مونوپوليستەردە «توقتاپ قالعان». انتيليدەرلەر قاتارىندا - «الماتى سۋ»، «پاۆلودارەنەرگو»، «QazaqGaz Aimaq» وڭىرلىك قۇرىلىمدارى. مونوپوليستەردىڭ كوبى سيفرلىق فورماتقا كوشۋگە اسىقپاۋدا. بۇل جۇمىس تەك استانادا، جەتىسۋ جانە الماتى وبلىستارىندا عانا ءتيىستى دەڭگەيدە جولعا قويىلعان. ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن باسقا وڭىرلەر دە وسى تاجىريبەنى قولعا الۋى ءتيىس،- دەدى جاسلان ماديەۆ.