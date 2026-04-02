ۋشۋدان تاريحي التىن العان سپورتشى جەتىستىگىنىڭ سىرىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ۋشۋ-ساندادان جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا تاريحي التىن جەڭىپ العان قازاقستاندىق يلدار اميردينوۆ ەل قۋانىشىن ەسەلەدى. جاس سپورتشى مەن ونىڭ باپكەرى اليار كامەردينوۆ جەڭىستىڭ سىرىمەن Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ باعدارلاماسىندا ءبولىستى.
قىتايدىڭ تيانجيڭ قالاسىندا وتكەن ءدۇبىرلى دودادا يلدار فينالعا دەيىن سەنىمدى جەتىپ، شەشۋشى جەكپە-جەكتە مىسىرلىق قارسىلاسىن باسىمدىقپەن جەڭدى. باپكەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ناتيجە جوسپارلى دايىندىقتىڭ جەمىسى.
- ۋشۋ-ساندا - تولىق بايلانىستاعى جەكپە-جەك ءتۇرى، وندا سوققى، تەبۋ جانە لاقتىرۋ ادىستەرىنە رۇقسات ەتىلەدى. سپورتتا تارتىپكە ەرەكشە ءمان بەرەمىز. جەتىستىكتىڭ سىرى دا وسى. تۋرنير الدىندا قازاقستان قۇراماسى قىتايدا وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزدى، جەرگىلىكتى سپورتشىلارمەن بىرلەسكەن دايىندىقتار ءوتتى، - دەيدى باپكەرى.
يلدار سپورتقا نەبارى 5 جاسىنان باستاپ كەلگەن. ونىڭ ايتۋىنشا، تەك فيزيكالىق ەمەس، پسيحولوگيالىق جانە مورالدىق دايىندىق تا ۇلكەن ءرول اتقارادى.
- الاڭعا 48 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا شىقتىم. بۇل سالماقتا قارسىلاستار كوپ بولدى. فينالداعى مىسىرلىق سپورتشىمەن ايقاس وڭاي بولعان جوق، سوڭعى ساتتەرگە دەيىن تارتىس ءجۇردى. فينالعا دەيىن دە ەكى مىقتى سپورتشىمەن كەزدەستىم. پسيحولوگيالىق، فيزاكالىق دايىندىق كومەكتەستى، - دەيدى يلدار.
ايتا كەتەيىك، 23-31 -ناۋرىز ارالىعىندا تيانجيڭدە وتكەن الەم چەمپيوناتىنا 78 ەلدەن 1100-دەن استام سپورتشى قاتىستى. بۇل - ۋشۋدان جاستار اراسىنداعى 10- الەم بىرىنشىلىگى.
قازاقستان قۇراماسى تاريحي ناتيجەگە قول جەتكىزىپ، جالپى 10 مەدال (3 التىن، 3 كۇمىس، 4 قولا) جەڭىپ الدى. وسىلايشا، تاۋەلسىز قازاقستان تاريحىندا ۇلتتىق جاستار قۇراماسىنىڭ بىردەن ءۇش التىن ەنشىلەگەن العاشقى ءىرى جەتىستىگى تىركەلدى.
بۇعان دەيىن 18 قازاقستاندىق سپورتشى 2026 -جىلعى جاسوسپىرىمدەر وليمپياداسىنا شاقىرتۋ الدى.
ءمولدىر سنادين