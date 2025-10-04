شۆەد دەپۋتاتى ەۋروپارلامەنتتە حيدجاب كيۋگە تىيىم سالۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپارلامەنت دەپۋتاتى، «شۆەد دەموكراتتارى» پارتياسىنىڭ وكىلى چارلي ۆەيمەرس ەۋروپالىق وداقتىڭ زاڭ شىعارۋشى جانە وكىلەتتى ورگانى سانالاتىن ەۋروپارلامەنتتىڭ بارلىق قىزمەتكەرلەرى مەن جۇمىسشىلارىنا مۇسىلمان ايەلدەرىنىڭ باس كيىمدەرىن - حيدجاب پەن نيكابتى كيۋگە تىيىم سالۋ تۋرالى باستاما كوتەردى، دەپ جازادى ازەرتادج.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، بۇل باستاما ايەلدەردىڭ باعىنىشتىلىق سيمۆولدارىنان ارىلۋىنا جانە ەركىندىكتى سەزىنۋىنە باعىتتالعان.
چارلي ۆەيمەرس كەلەسى اپتادا ەۋروپارلامەنت ءتورايىمى روبەرتا مەتسولاعا وسى باستاماعا قولداۋ بىلدىرگەن دەپۋتاتتاردىڭ قولى قويىلعان پەتيتسيانى تابىستاماق.
قازىرگى تاڭدا بۇل ۇسىنىستى نەگىزىنەن وڭشىل جانە كونسەرۆاتيۆتىك پارتيالاردىڭ شامامەن 30 دەپۋتاتى (720-نىڭ ىشىنەن) قولداپ وتىر.
الايدا ليبەرال كارين كارلسبرو بۇل تىيىمعا قارسى ەكەنىن ءبىلدىرىپ، ەۋروپارلامەنت دەپۋتاتتارىنىڭ كيىم كيۋ ەركىندىگى شەكتەلمەيتىنىن ايتتى.
- دەپۋتاتتار قالاعان مالىمدەمەسىن جاساي الادى، ءبىراق مەن بۇل ۇسىنىستى قولدامايمىن، - دەدى ول.
چارلي ۆەيمەرس ءوز باستاماسىنا فرانسياداعى مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر ءۇشىن ءدىني سيمۆوليكانى پايدالانۋعا سالىنعان تىيىمدى، سونداي- اق بەلگيا، نيدەرلاندى جانە اۋسترياداعى قوعامدىق ورىنداردا بەتتى جاۋىپ تۇراتىن كيىمدەرگە قاتىستى زاڭنامالىق شەكتەۋلەردى مىسال رەتىندە كەلتىردى.
بۇدان بۇرىن فرانسيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى برۋنو رەتايو ۋنيۆەرسيتەتتەردە حيدجاب كيۋگە تىيىم سالۋ يدەياسىن قولداعانى حابارلاندى.