شارۋالار نەسيە الۋ ءۇشىن قاعاز قۇجات تاپسىرىپ ءجۇر - ۇكىمەت سيفرلىق شەشىمدەردى كوبەيتەدى
استانا. KAZINFORM - ديقانداردى سيفرلىق شەشىمدەردى كەڭىرەك قولدانۋعا ىنتالاندىرۋ قاجەت. بۇل تۋرالى پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا ايتتى.
سيفرلىق تەحنولوگيالار كليماتتىق سىن-قاتەردى بولجاۋدا، ءونىم كولەمىن باعالاۋدا، سونداي-اق وسىمدىكتەردى زيانكەستەردەن قورعاۋ قۇرالدارى مەن تىڭايتقىشتاردى ءتيىمدى پايدالانۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
سيفرلاندىرۋ سۋ رەسۋرستارىن دا وڭتايلى باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ۇكىمەت باسشىسى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارعا وتاندىق تەحنولوگيالىق شەشىمدەر مەن ستارتاپتاردى وسى جۇمىستارعا تارتۋدى تاپسىردى.
- شارۋالار وسى ۋاقىتقا دەيىن نەسيە الۋ ءۇشىن قاجەتتى انىقتامالاردى قاعاز تۇرىندە تاپسىرۋعا ءماجبۇر. بۇل - وتە قولايسىز ءارى تىم ۇزاق. اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىمەن جانە «بايتەرەك» حولدينگىمەن بىرلەسىپ، ديقاندارعا ءتيىمدى ءارى اشىق مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتۋ ءۇشىن جەڭىلدەتىلگەن نەسيە بەرۋدىڭ تەحنيكالىق ءراسىمىن وڭايلاتىپ، ونى سيفرلىق فورماتقا اۋىستىرۋدى تاپسىرامىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا.
ال سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى ۆەگەتاتسيالىق كەزەڭدە فەرمەرلەردى ەگىنگە قاجەتتى سۋمەن ۇزدىكسىز قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن قابىلداۋى قاجەت.
- ديقانداردى تامشىلاتىپ جانە جاڭبىرلاتىپ سۋارۋ جۇيەسىنە كوشۋگە ىنتالاندىرىپ، سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋ كەرەك. سولتۇستىك جانە شىعىس وڭىرلەردىڭ اكىمدىكتەرى قار توقتاتۋ جانە سۋ قورىن جيناۋ شارالارىن جۇرگىزۋى قاجەت. ەكولوگيا مينيسترلىگى ەگىن ەگۋ مەرزىمدەرىن الدىن الا جوسپارلاپ، اۋا رايىنىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى جەدەل ارەكەت ەتۋ ءۇشىن ديقاندارعا مەتەورولوگيالىق بولجامداردى ۋاقىتىلى بەرىپ وتىرۋعا ءتيىس، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
بۇعان دەيىن ولجاس بەكتەنوۆ ەگىن جۇمىستارىنا ءۇشىنشى جىل قاتارىنان قوماقتى قارجى ءبولىنىپ وتىرعانىن ايتقان ەدى.
سونداي-اق شارۋالارعا ارنالعان ديزەل نارىقتاعى باعادان 15 پايىز ارزان بولادى.