شاقىرتۋ قاعازى، مەدكوميسسيا، كەيىنگە قالدىرۋ: ەلدە اسكەرگە شاقىرۋ ءتارتىبى قانداي
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا اسكەرگە شاقىرۋ بىرنەشە كەزەڭنەن تۇرادى. ازاماتقا شاقىرتۋ قاعازى جىبەرىلگەننەن كەيىن ونىڭ دەرەكتەرى ناقتىلانىپ، مەديتسينالىق تەكسەرۋ جۇرگىزىلەدى جانە اسكەري قىزمەتكە جارامدىلىق ساناتى انىقتالادى.
كەي جاعدايدا اسكەرگە شاقىرۋ مەرزىمىن كەيىنگە قالدىرۋعا دا بولادى. اسكەرگە شاقىرىلۋشىلار ءۇشىن نەگىزگى تارتىپتەردى تۇسىندىرەمىز.
شاقىرتۋ قاعازى قالاي بەرىلەدى؟
شاقىرتۋ قاعازى - ازاماتتى جەرگىلىكتى اسكەري باسقارۋ ورگانىنا شاقىرۋ شارالارىنا قاتىسۋعا مىندەتتەيتىن رەسمي قۇجات. ول بىرنەشە جولمەن بەرىلەدى.
قۇجات ازاماتقا قول قويدىرۋ ارقىلى جەكە تابىستالۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار جۇمىس بەرۋشى نەمەسە وقۋ ورنى ارقىلى جەتكىزىلەدى. بۇدان بولەك، سيفرلىق حابارلامالار دا قولدانىلادى: شاقىرتۋ eGov.kz پورتالىنداعى جەكە كابينەتكە، eGov Mobile قوسىمشاسىنا نەمەسە SMS ارقىلى جىبەرىلەدى. بۇل ءتارتىپ 2025-جىلدان باستاپ زاڭدى كۇشىنە ەندى.
شاقىرتۋ قاعازىندا اسكەري باسقارۋ ورگانىنا كەلەتىن كۇن، ۋاقىت جانە مەكەنجاي كورسەتىلەدى.
قۇجاتتى العاننان كەيىن ازامات ونداعى مالىمەتتەردى تەكسەرۋى كەرەك. اتاپ ايتقاندا، اتى-ءجونى، مەكەنجايى، كەلۋ كۇنى مەن شاقىرۋ ماقساتى دۇرىس كورسەتىلگەنىنە كوز جەتكىزگەن ءجون. سونداي-اق جەكە كۋالىك، تىركەۋ كۋالىگى، ءبىلىم تۋرالى قۇجات نەمەسە وقۋ ورنىنان انىقتاما، مەديتسينالىق قورىتىندىلار جانە كەيىنگە قالدىرۋعا نەگىز بولاتىن قۇجاتتار الدىن الا دايىندالۋى قاجەت.
شاقىرتۋ العان ادام بىردەن اسكەرگە كەتە مە؟
جوق. شاقىرتۋ قاعازى ازاماتتى بىردەن اسكەري بولىمگە جىبەرۋدى بىلدىرمەيدى.
ادەتتە شاقىرتۋ دەرەكتەردى ناقتىلاۋ، مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ، اسكەري قىزمەتكە جارامدىلىق ساناتىن انىقتاۋ جانە كەيىنگە قالدىرۋعا نەگىز بار-جوعىن تەكسەرۋ ءۇشىن بەرىلەدى.
سوندىقتان شاقىرتۋ العان ازامات بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا اسكەري باسقارۋ ورگانىنا بارىپ، قاجەتتى راسىمدەردەن ءوتۋى كەرەك.
دالەلدى سەبەپسىز شاقىرتۋ بويىنشا كەلمەگەن جاعدايدا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان. ال اسكەرگە شاقىرۋدان جۇيەلى تۇردە جالتارۋ قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەلۋى مۇمكىن.
كىمدەرگە كەيىنگە قالدىرۋعا بولادى؟
اسكەرگە شاقىرۋ مەرزىمىن كەيىنگە قالدىرۋ بىرنەشە جاعدايدا قاراستىرىلعان. ولاردىڭ قاتارىندا:
وتباسى جاعدايلارى؛
ءبىلىم الۋدى جالعاستىرۋ؛
دەنساۋلىق جاعدايى؛
اۋىلدىق جەرلەردە جۇمىس ىستەيتىن پەداگوگتەر مەن دارىگەرلەر؛
دەپۋتاتتار؛
ازاماتتىق اۆياتسيا جانە كەمە ەكيپاجدارىنىڭ مۇشەلەرى؛
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا العاشقى كاسىپتىك دايارلىقتان ءوتىپ جاتقان ادامدار بار.
كەيىنگە قالدىرۋدى راسىمدەۋ ءۇشىن ونى راستايتىن قۇجاتتاردى ۇسىنۋ قاجەت. سوڭعى شەشىمدى اسكەرگە شاقىرۋ كوميسسياسى قابىلدايدى.
شەتەلدە وقىپ جۇرگەندەر نەىستەۋى كەرەك؟
ەگەر اسكەرگە شاقىرىلۋشى شەتەلدەگى وقۋ ورنىندا كۇندىزگى بولىمدە ءبىلىم الىپ جۇرسە، اسكەرگە شاقىرۋ مەرزىمىن كەيىنگە قالدىرۋعا ءوتىنىش بەرە الادى.
ءول ۇشىن وقۋ ورنىنان انىقتاما الىپ، eGov.kz پورتالى ارقىلى ءوتىنىش بەرۋ قاجەت. قاجەت بولعان جاعدايدا انىقتاما قازاق نەمەسە ورىس تىلىنە نوتاريالدى كۋالاندىرىلعان اۋدارماسىمەن بىرگە ۇسىنىلادى.
ءوتىنىشتى قاراۋ قورىتىندىسى بويىنشا شەشىمدى اسكەرگە شاقىرۋ كوميسسياسى قابىلدايدى.
بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا كەلە الماسا، نە ىستەۋ كەرەك؟
ەگەر ازامات شاقىرتۋدا كورسەتىلگەن ۋاقىتتا كەلە المايتىن بولسا، جەرگىلىكتى اسكەري باسقارۋ ورگانىنا الدىن الا حابارلاپ، كەلمەۋ سەبەبىن قۇجاتپەن راستاۋى قاجەت.
مىسالى، دەنساۋلىعىنا بايلانىستى كەلە الماعان جاعدايدا مەديتسينالىق انىقتاما، ال وقۋ نەمەسە جۇمىسقا قاتىستى سەبەپ بولسا، ونى راستايتىن ءتيىستى قۇجات ۇسىنىلادى، ياعني شاقىرتۋ العاننان كەيىن ەڭ باستىسى - كورسەتىلگەن تالاپتاردى ورىنداپ، قاجەت قۇجاتتاردى ۋاقىتىندا دايىنداۋ. بۇل اسكەرگە شاقىرۋ ءراسىمىنىڭ بەلگىلەنگەن تارتىپپەن وتۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەسكە سالايىق، مۇنىڭ الدىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋ تارتىبىنە قانداي وزگەرىستەر ەنگىزىلگەنى جونىندە جازعان ەدىك.